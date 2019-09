Ingeborg Erhart: „Es gibt keinen Tiroler Kunstdiskurs“

18 Jahre Künstlerschaft unter Ihrer Leitung. Wie war die Ausgangssituation?

Ingeborg Erhart: 2001 standen alle Zeichen auf Neustart; es gab einen Generationenwechsel. Eine der ersten Aufgaben war, sich mit der Zukunft des Künstlerhauses Büchsenhausen zu beschäftigen. Damals gab es Gastateliers, die ohne spezielles Konzept vergeben wurden. 2003 startete unser von Andrei Siclodi entwickeltes Fellowship-Programm. Damit haben wir uns als einzige lokale KünstlerInnenvereinigung profiliert, die ein internationales Fellowship-Programm für Kunst und Theorie anbietet. Das finde ich sehr spannend, gerade hier, wo eine Ausbildungsstätte für KünstlerInnen fehlt.

Was hat sich in puncto Programm verändert?

Erhart: Als ich begonnen habe, entschied noch eine Jury über die Mitgliedschaft in der Künstlerschaft, das Programm wurde vom Vorstand bestimmt. Wir sind von dieser Art Exklusivgemeinschaft abgekommen, als wir den Verein verstärkt als Interessenvertretung wahrgenommen haben, in der jeder professionelle Tiroler Kunstschaffende bzw. professionelle KünstlerInnen, die in Tirol leben, aufgenommen werden. Gleichzeitig fokussierten wir uns auf das Programm, das von ständig wechselnden Programmjurys ausgewählt wurde; für 2020 etwa mit der externen Expertin Stephanie Weber, Kuratorin am Münchner Lenbachhaus – auch um den Konnex zur nächstgelegenen Millionenstadt zu stärken und vom Austausch zu profitieren.

Ausgesucht wird dabei aus Einreichungen.

Erhart: Genau. Heuer hatten wir 275 Bewerbungen, international, von Mitgliedern der Künstlerschaft, aber auch von Tiroler KünstlerInnen, die nicht bei uns Mitglied sind.

Gezeigt wird das Programm an zwei Ausstellungsorten.

Erhart: Als ich 2001 anfing, war die Stadtturmgalerie, die von der Tiroler Künstlerschaft bespielt wurde, gerade geschlossen – 2003 wurde sie wieder eröffnet. Ein wichtiger Schritt war aber der Wechsel in die Neue Galerie 2011, ein neuer Ort, der mehr Möglichkeiten für die Präsentation und auch mehr Frequenz einbrachte als der Stadtturm. Vor meiner Zeit stemmte man zwanzig Ausstellungen pro Jahr – ein Umfang, den man heute nicht mehr vermitteln kann. Deshalb haben wir die Anzahl reduziert und uns vermehrt auf neue Formate konzentriert, etwa den Salon. Im Rahmen von „salon d’artiste“ können KünstlerInnenateliers besucht oder beim „salon expanded“ in konzentrierter Form neue Vereinsmitglieder kennen gelernt werden.

Wie wichtig ist das kulturpolitische Engagement der Künstlerschaft?

Erhart: Sehr wichtig, es ist schließlich unsere Aufgabe, die Bedingungen für KünstlerInnen zu verbessern. Die Interaktion mit der „battlegroup for art“ möchte ich herausheben, da ist es uns gelungen, gemeinsam mit der Stadt die Förderschiene „stadtpotenziale“ zu entwickeln. In letzter Zeit wird der Dialog wieder vermehrt von Seiten der Politik aufgenommen – eine gute Entwicklung.

Aktuell zählt die Künstlerschaft 336 Mitglieder. Wie hat sich das Bild des Künstlers gewandelt?

Erhart: Die Voraussetzungen haben sich grundsätzlich verändert. Aber generell geht man noch von einem veralteten Kunstbegriff aus, also einem Werk, das ganz klassisch in einer Galerie verkauft wird; wer heute aber mit Neuen Medien arbeitet, in der Recherchekunst tätig ist, der braucht andere Mechanismen – auch was die Bezahlung betrifft. Die IG Bildende Kunst startete kürzlich die Kampagne „Pay the artist now“, die grundsätzliche Honorarrichtlinien vorgibt, was zeigt, es bedarf noch viel Aufklärungsarbeit. Wir bieten deshalb Beratungstermine für unsere Mitglieder an, im besten Fall kann man KünstlerInnen bestimmte Tools zur Verfügung stellen, an denen sie sich orientieren können. Viele Kunstschaffende fühlen sich nach wie vor als Bittsteller. Man kann nicht erwarten, dass KünstlerInnen kostenlos arbeiten.

Was ist die größte Problematik für KünstlerInnen in Tirol?

Erhart: Erstens muss man in Tirol zuerst weggehen, um Kunst studieren zu können. Wenn man zurückkommt, findet man keine derart dichte Szene vor, wie man sie am Studienort gewohnt war. Obwohl Innsbruck sehr umtriebig ist, auch was die zeitgenössische Kunst betrifft, gibt es Lücken. Etwa ein „artist-run space“ fehlt, wobei es schon Initiativen gibt, bei denen es nicht um Verkauf, sondern um Dialog und Austausch untereinander geht. Von der öffentlichen Hand würde ich mir vermehrt Förderungen von EinzelkünstlerInnen wünschen, die eine Karriere für einen kurzen Zeitraum auch wirklich vorantreiben; oft liegen sonst Jahre zwischen den Förderungen, weil man möglichst gerecht verteilen möchte. Bei Preisen und Stipendien hingegen fände ich sehr wichtig, dass Altersgrenzen fallen, weil dadurch nicht geradlinig verlaufende Karrieren oder konkret auch Frauen benachteiligt werden. Tirolspezifisch ist außerdem die schwierige Ateliersituation, die hohen Mieten; schade, dass es außerdem kaum Leerstandbespielung gibt. Wenn hier allerdings Initiativen gestartet werden, muss es Budgets geben – für Mindesthonorare.

Gab es den Wunsch, eine Location der Künstlerschaft nur für Tiroler KünstlerInnen zu reservieren?

Erhart: Die Denkmöglichkeit stand im Raum, mein Wunsch war es nie. Man lebt ja nicht auf einer Insel, es gibt schließlich keinen Tiroler, Innsbrucker oder Wiltener Kunstdiskurs; das sieht man bereits an unserem Vorstand, wir arbeiten in einem internationalen Zusammenhang – und es ist spannend zu sehen, wie sich das in Tirol ausprägt. Die Häuser der Tiroler Künstlerschaft sind auch Ausstellungsorte für Tiroler KünstlerInnen, aber nicht nur.

Seit 2008 betreut die Künstlerschaft auch die Initiative „Kunst im öffentlichen Raum“.

Erhart: Und hier gibt es noch viel zu tun. Ein Vorzeigemodell ist die niederösterreichische Pool-Lösung: ein Prozentsatz aller öffentlichen Bauaufgaben fließt zusammen – damit werden Kunstprojekte finanziert, die nicht notwendigerweise mit dem Bauwerk in Verbindung stehen. In Tirol sieht das Kulturförderungsgesetz vor, dass nach Möglichkeit ein Prozent der Bausumme für die Kunst am Bau reserviert wird – diese Möglichkeit scheint es aber nicht immer zu geben. Die Förderaktion „Kunst im öffentlichen Raum“ finanziert temporäre Projekte aus dem Kulturbudget. Auch bei gemeinnützigen Bauträgern ist die „Neue Heimat“ die Einzige, die Kunst am Bau konsequent verfolgt. Generell wäre es wünschenswert, wenn ArchitektInnen und KünstlerInnen früher miteinander arbeiten, damit Kunst nicht nachträglich affichiert werden muss. Kunst im öffentlichen Raum hat riesiges Potenzial: Nirgends sonst hat man die Möglichkeit, mit einer derart breiten Öffentlichkeit zu kommunizieren.

Was wünschen Sie Ihrer Nachfolge?

Erhart: Ich wünsche der Person, dass sie genauso viel Freude daran hat, gemeinsam mit den KünstlerInnen den Standort zu entwickeln, kulturpolitisch und kuratorisch tätig zu sein; so wie ich sie 18 Jahre lang hatte.

Das Gespräch führte Barbara Unterthurner