Fotoausstellung in Innichen

„Dal vere", so heißt die Fotoausstellung von Cesare Ballardini, die am Samstag, den 14. September, im Kunstraum des Café Mitterhofer in Innichen eröffnet wird. Ballardini widmet sich in seinen Arbeiten unscheinbaren und alltäglichen Orten, bescheidenen Häusern und menschenleeren Gassen. Die Schwarz-Weiß-Bilder fangen die Melancholie der Emilia Romagna ein. Die Vernissage am 14. September beginnt um 19 Uhr, die Ausstellung läuft bis 28. November. (TT)

