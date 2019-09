Kunstschau im Gedenken an Toni Baumgartner in Lienz

Heute vor zehn Jahren verstarb Toni Baumgartner. Die Kunstwerkstatt in Lienz widmet dem Bildhauer aus diesem Anlass die Ausstellung „Köpfe". Heute Abend um 19 Uhr findet die Vernissage statt. Bis 7. November ist die Gedenkschau von Montag bis Freitag von 10 bis 12 und von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet, zusätzlich an den Donnerstagabenden von 18 bis 20 Uhr.

Baumgartners Krippenensembles und vor allem seine kunstvoll gestalteten Krampusmasken sind in Osttirol immer noch sehr präsent. Brauchtum und Tradition der engeren Heimat waren für den 1952 geborenen Oberlienzer ein verlässlicher Nährboden, den er selbst auch für nachfolgende Generationen bereitet hat. Sein unnachgiebiges Interesse am rein Künstlerischen, das sich in geometrischen Abstraktionen ausspricht, ist hingegen nur wenigen Kennern vertraut.

Toni Baumgartner hatte bereits eine Ausbildung zum Holz- und Steinbildhauer in Elbigenalp absolviert und war selbstständig tätig, als er sich 1975 in die Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz einschrieb. Sind die Arbeiten unmittelbar nach dem Studium noch durch die Aneignung der wellenförmigen „Strömung" seines Lehrers, des Wotruba-Schülers Erwin Reiter, geprägt, fand er unter anderem in den „Köpfen" zur eigenständigen Form. „Köpfe" als universell verständliche und jedermann sofort einleuchtende Symbole bilden auch den thematischen Schwerpunkt der aktuellen Werkschau.