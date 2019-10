Kunstvoller Almabtrieb: Acrylgemälde von Tuxer Künstlerin

Sie gilt als ein Ausnahmetalent in puncto Malerei: die 15-jährige Gymnasiastin Karin Fankhauser aus Tux. Mit zehn fing sie an, Acrylbilder zu malen. Bis ins kleinste Detail sitzt jeder Pinselstrich. Im September hat sich die Schülerin zwei Wochen lang vor ihrer Leinwand im „Alten Haus“ dem Thema „Almabtrieb“ gewidmet. Herausgekommen ist ein wunderschönes Acryl-/Ölgemälde mit geschmückten Kühen vor dem Olperer. Wer ihre Werke sehen will, kann das im „Alten Haus“ in Madseit: www.dasaltehaus.at (ad)

