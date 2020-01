Stille, eindringliche Mahnmale

Von Bernadette Lietzow

Wien – Der Platz für die neue Sonderausstellung des hdgö, des Hauses der Geschichte Österreich am Wiener Heldenplatz, ist selbst schon zeithistorischer Bedenk-Ort: Von dieser Halle aus erreicht man den Altan der Neuen Burg, den so genannten „Hitler-Balkon“, auf dessen Zeugnis als „Rednertribüne und Tabu“ ein kluger Text verweist. Davor, zwischen den prächtigen Säulen des imperialen Gebäudes, erzählt „Nicht mehr verschüttet. Jüdisch-österreichische Geschichte in der Wiener Malzgasse“ eine ganz andere, ja, Geschichte.

Den Begriff der Ausgrabung verwendet man üblicherweise für entsprechende Tätigkeiten an historischen Stätten des Mittelalters oder der Antike. Ein bemerkenswerter Zufallsfund verlangte nun jedoch danach, mit archäologischer Sorgfalt einen sehr viel jüngeren „Schatz“ zu bergen. Diesen präsentiert, mit all seinen berührenden Artefakten, die von der Historikerin Birgit Johler kuratierte Schau.

Es kam einer kleinen Sensation gleich, als Anfang des Jahres 2018 im Zuge von Umbauarbeiten am Kindergarten- und Schulzentrum des Israelitischen Tempel- und Schulvereins Machsike-Hadass in der Malzgasse 16 im zweiten Wiener Bezirk bis dato gleichsam vergessene und zugemauerte Kellerräume entdeckt wurden. Schnell war klar, dass es sich um Abbruchmaterial der Synagoge und der Schule handeln musste, die während und um die Reichspogromnacht im November 1938 zerstört wurden. In Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt konnte die Stadtarchäologie mehrere hundert Objekte sicherstellen, die über die vielfältigen religiösen, bildungsspezifischen und karitativen Aktivitäten eines Ortes regen jüdischen Lebens in der Leopoldstadt berichten. Gläserne Tintenfläschchen, sorgsam in dem gelungenen, in einzelne Abteilungen getrennten riesigen Schaukasten verwahrt, künden von der langen Tradition einer Schule in der Malzgasse. 1870 gegründet, 1938 verwüstet, wurde diese 1956 wiedereröffnet und besteht bis heute. Schlichtes Blechgeschirr mit verwittertem Kirschendekor, Töpfe und Schüsseln, allesamt verbeult und angerostet, verweisen auf die Schulküche, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingerichtet wurde, um Kinder aus ärmeren Verhältnissen mit einem Mittagstisch zu versorgen.

Wunderschön ist der mit einem Löwen verzierte Chanukkaleuchter, ein Objekt, das, wie einige andere Zeugnisse, aus dem ab 1912 in der Malzgasse befindlichen und 1938 geplünderten Jüdischen Museum stammt. Verkohlte Holzteile und gezündete Wurfbrandsätze, die, so beschreibt der Objekttext, noch immer Brandgeruch verströmen, sind stille, eindringliche Mahnmale. Die zierlichen Lochplatten eines Polyphons oder ein Instrumentengriff wiederum sind Belege eines fröhlichen Alltags, begleitet von musikalischer Unterhaltung, wie er vor der Katastrophe – trotz regelmäßiger antisemitischer Anfeindungen – möglich war.

Diese unterschiedlichsten zutage beförderten Gegenstände „vermitteln jüdisch-österreichische Geschichte auf einzigartige Weise“, so hdgö-Gründungsdirektorin Monika Sommer, der mit dem Anfang Dezember veröffentlichten Evaluationsbericht einer hochkarätigen Expertenkommission in ihrem Bestreben Recht gegeben wurde, das räumlich wie finanziell äußerst beschränkte Haus bedeutend gewichtiger in der österreichischen Museumslandschaft zu verankern. „Drei Eckpfeiler sind klar genannt worden: wissenschaftliche Unabhängigkeit, mehr Platz und mehr Geld. Diese sind auch aus meiner Sicht essenziell für ein vitales Haus der Geschichte. Wie die konkrete Ausgestaltung erfolgt – Stichwort rechtliche Rahmenbedingungen, Standort, Budget – liegt in Händen der nächsten Regierung“, gibt sich Sommer der TT gegenüber optimistisch und wünscht sich diesbezüglich „eine zeitnahe Klärung und parallel dazu eine Verbesserung der aktuellen Situation“ des jungen Zeitgeschichte-Museums am Heldenplatz.

Vorab empfehlen sich eine sehenswerte Sonderausstellung und ein immer wieder erhellender Besuch der Schau zum Republiksjubiläum „Aufbruch ins Ungewisse – Österreich seit 1918“.