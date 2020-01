Ein detailreicher Blick in die Vergangenheit

Von Eva-Maria Fankhauser

Fügen, Innsbruck – Es ist, als würde ein Stück Heimat zurückkehren. Ein Stück Geschichte, das Altes in ein neues Licht rückt. Ein Stück Vergangenheit, das für die Zukunft noch Interessantes bereithält. Denn die „Zillertaler Täfelung“ ist ein Kunstwerk, das Religiöses und den Alltag vor mehreren hundert Jahren auf etwa 1,50 Meter hohen Holztafeln zeigt. Ein ganz besonderes Gemälde, das die letzten hundert Jahre über einen langen Weg zurückgelegt hat.

Die Aufregung und Freude im Fügener Heimatmuseum waren groß. Der Raum stand bereit. Die Halterungen waren montiert. Und das Team nahm die Leihgabe des Innsbrucker Volkskunstmuseums mit offenen Armen entgegen. Für zwei Jahre wird die „Zillertaler Täfelung“ in Fügen ausgestellt. „Für uns ist das schon eine Ehre“, sagt Franz Margreiter, der erleichtert durchschnauft. Der Transport und die Montage sind geglückt. „Die elf Tafeln passen ins Heimatmuseum Fügen perfekt hinein“, findet Karl Berger, Direktor des Volkskundemuseums Innsbruck. Er hat nämlich quasi aus einer Not eine Tugend gemacht. Denn der Platz im Innsbrucker Museum wird aufgrund von Renovierungen knapp. Bevor die Täfelung lange Zeit im Depot lagern muss, hat er mit seinen Kollegen in Fügen Kontakt aufgenommen. „Nach 100 Jahren Abstinenz ist das jetzt wie eine Sommerfrische“, scherzt Berger im TT-Gespräch.

Denn die „Zillertaler Täfelung“ hat einen spannenden Weg hinter sich. Sie wurde 1912 vom Pennsylvania-Museum gekauft und somit vom Zillertal nach Amerika gebracht. „Dort gab es zu dieser Zeit ein Zentrum deutschsprachiger Auswanderer. Mit Kunstwerken wie diesem wollte man Bezüge zu Österreich und Deutschland schaffen“, verrät Berger. Im Jahr 1980 kaufte es das Innsbrucker Volkskunstmuseum zurück. Und nun ist es für zwei Jahre dort, wo es ursprünglich herkam: im Zillertal.

Insgesamt sind es elf Tafeln. „Es sind nicht mehr alle da. Einige müssen wohl in Amerika verloren gegangen sein“, sagt Berger. Jede der Tafeln ist dreigeteilt: Oben sind Heiligenbilder, in der Mitte findet sich die biblische Geschichte Jesu und unten sind Szenen aus dem Leben der damaligen Zeit zu sehen. „Eine der Tafeln ist mit 1831 datiert. Die ist aber erst später hinzugekommen. Die anderen sind definitiv älter“, erzählt Margreiter. Laut ihm habe man früher vermutet, dass die Täfelung in einer Bauernstube gestanden habe. Doch diese Annahme hat man mittlerweile verworfen.

Beim Aufstellen der Tafeln im Heimatmuseum wurden schon neue Entdeckungen gemacht und sofort geprüft. „Das ist eine sehr spannende Sache. Die Täfelung könnte früher im Fügener Schloss gewesen sein“, vermutet Margreiter. Das bestätigt auch Berger, der selbst beim Aufbau in Fügen Hand angelegt hat. „Diese Tafeln sind so interessant. Uns wurde schnell klar, dass manches so detailgetreu abgebildet wurde, dass es das wirklich gegeben haben muss. Einige Häuser konnten wir schon interpretieren, wie den Aigner- oder den Stollenberghof in Fügen“, verrät Berger.

Man wolle die Tafeln weiter untersuchen. Auch die Frage, wer sie geschaffen hat, ist noch offen. Es gibt Werke, die vom selben Künstler stammen müssen, sogar eines im Fügener Museum. „Es war ein sehr liebevoller und detailverliebter Maler, der nicht perfekt gearbeitet und sicher regional agiert hat“, sagt Berger. Doch ansonsten tappe man noch im Dunkeln. „Es bleibt spannend“, meint Margreiter.

Ende Jänner wird die Täfelung dann der Öffentlichkeit präsentiert.