Malerei als eine Frage des Standorts

Von Edith Schlocker

Innsbruck – Bei der letzten Ausstellung des deutschen Künstlers René Luckhardt in der Innsbrucker Galerie Kugler fand der 48-Jährige eine weibliche Ikone aus dem amerikanischen Underground „ganz toll“. Diesmal ist es Eric Stenbock (1860–1895), ein dichtender Dandy aus schwedischem Adel, dessen Exzentrik so weit ging, dass er immer mit einer lebensgroßen Puppe reiste, von der er behauptete, sein Sohn zu sein, dessen „Erziehung“ er einem skrupellosen Jesuiten anvertraut hatte.

Luckhardt fühlt sich angezogen von dieser höchst ambivalenten Figur bzw. der kleinen Schwarz-Weiß-Fotografie seines Gesichts. Um sie zur Basis einer nun bei Kugler präsentierten Rauminstallation zu machen. Die zwar aus in Öl auf unterschiedlich große Leinwände gemalten Bildern besteht, die allerdings zum größten Teil nicht an der Wand hängen, sondern wie Skulpturen in den galeristischen Raum gestellt sind. Wobei sich diese Bilder bisweilen überlagern, horizontal wie vertikal durchbohren oder aus der rechtwinkeligen Ebene kippen.

Wenn etwa dem grafisch raffiniert verpixelt in Schwarz-Weiß gemalten Gesicht Stenbocks ein zweites identisches, wenn auch kleineres, vorgeblendet wird oder in einem anderen Bild die großen, traurig blickenden Augen des Dichters aus dem Zusammenhang gelöst sind, um auf diese Weise zu denen der Mickey Mouse zu werden.

Was René Luckhardt liebt, ist das Spiel mit Anamorphosen. Also die Umformung eines Bildes, die unter einem bestimmten Blickwinkel entsteht. Ein von Künstlern seit Jahrhunderten verwendeter Trick – etwa von Hans Holbein d. J. in seinem Bild „Die Gesandten“ – zum Verstecken geheimer Botschaften oder auch als Kunstkniff zur Darstellung opulenter Illusionsräume.

Luckhardt macht das Gesicht Eric Stenbocks zur Spielwiese seiner Anamorphosen. Wodurch das Gesicht etwa durch seine extreme Dehnung in die Breite oder Länge alles menschlich Assoziative verliert und fast zur landschaftlichen Struktur wird. Um, findet man als Betrachter den „richtigen“ Standort, wieder zum Gesicht zu werden. Wobei sich natürlich die Frage stellt, was der richtige bzw. falsche Ort zum Betrachten eines Bildes ist. Letztlich, was die Funktion von Kunst ausmacht, welche Freiheit in Sachen Interpretation bzw. Lesart dem Bildbetrachter überlassen bleibt.

Obwohl René Luckhardt ein klassischer Maler ist, hängt nur eine kleine, fast comicartig daherkommende Serie von Bildchen an der Wand. Alle anderen stehen auf teilweise betonierten Sockeln, auf die trotz der vorgeführten Schwarz-Weiß-Malerei bunte Farbe getropft zu sein scheint. Luckhardts „Skizzenbuch“ ist der Computer, der es ihm möglich macht, seine Anamorphosen spielerisch in sämtlichen Facetten durchzudeklinieren.