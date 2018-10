Erich Hackl: Der unscheinbare Retter

Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck — Ein Husten im falschen Moment oder die zufällige Begegnung mit einer argwöhnischen Nachbarin könnte für Lucia und ihre Mutter Regina fatale Folgen haben. Die Angst, von der Gestapo in ihrem Versteck entdeckt zu werden, bestimmt über mehrere Jahre hinweg das Leben der beiden jüdischen Frauen, die verzweifelt versuchen, dem Nazi-Terror zu entkommen.

Diese Geschichte musste nicht erst erfunden werden. Sie basiert auf den Erinnerungen der jüdischen Überlebenden Lucia Heilman aus Wien, der es gelang, gemeinsam mit ihrer Mutter in einem Versteck die Nazizeit zu überleben.

Der 1954 in Steyr geborene und mehrfach ausgezeichnete österreichische Schriftsteller Erich Hackl hat Lucias Erinnerungen in seinem neuen Buch „Am Seil" (Diogenes) literarisch verarbeitet. Hackls bisher erschienene Erzählungen, die in 25 Sprachen übersetzt wurden, basieren auf echten Lebensgeschichten. „Auroras Anlaß" und „Abschied von Sidonie" sind seit Längerem Schullektüre. Hackl braucht nur wenig Raum, um viel zu erzählen. Auf knapp hundert Seiten schildert er das Leben der Chemikerin Regina Steinig, die schon als junge Frau einen schweren Schicksalsschlag verkraften muss. Ihr Sohn stirbt als Baby. Der Schmerz darüber ist so groß, dass ihre Ehe mit dem Juristen Leon Steinig zerbricht. Wenige Jahre später bringt sie ein Mädchen mit dem Namen Lucia zur Welt, doch Regina entscheidet sich dafür, mit dem Kind allein zu bleiben. Es gelingt ihr, eine Anstellung in einem Krankenhaus finden, während der Großvater die Tage mit Enkelin Lucia zubringt. Mit einem Schlag ist jedoch das Glück vorüber: Lucia wird aus der Volksschule gejagt und schließlich muss das Kind eines Abends miterleben, wie sein Großvater aus der gemeinsamen Wohnung abgeführt wird und für immer im Dämmerlicht verschwindet. Als Regina ihre Arbeit verliert, ist es für eine Flucht bereits zu spät. Der Mutter fehlt das Geld für eine Überfahrt ins Ausland und so bleibt Regina nur die Möglichkeit unterzutauchen, denn ein junges Ehepaar steht schon an der Türschwelle, die Wohnung wird arisiert. Mutter und Tochter verlieren bis auf wenige Habseligkeiten ihren gesamten Besitz.

Hackl schont den Leser nicht, er schildert die Ausweglosigkeit des Krieges, in der Familien und Freundeskreise zerrissen werden und jeder ums nackte Überleben kämpfen muss. Reinhold Duschka, der wortkarge Kunstschmied und begeisterte Bergsteiger, erweist sich in dieser ausweglosen Lage als Retter in der Not. Es ist mehr als ein Freundschaftsdienst: Er versteckt die beiden Jüdinnen den ganzen Krieg hindurch in seiner Werkstatt, versorgt und beschäftigt sie mit dem Herstellen von Gefäßen aus Kupfer. Ansonsten lebt der Eigenbrötler sein eigenes Leben. Seine beinahe an Langeweile grenzende Unscheinbarkeit erweist sich als lebensrettend, denn er gerät nie ins Visier der Nationalsozialisten.

Hackl beschreibt eindringliche Szenen, etwa die Sehnsucht eines Kindes, das an der Eintönigkeit des Verstecktseins zu verzweifeln droht. Ergreifend ist auch die selbstlose Mutter, die auch dann noch ausschließlich an das Leben ihres Kindes denkt, obwohl sie selbst schwer erkrankt ist. Hackls Beschreibungen sind so präzise wie zeitlos. Oft fühlt man sich an heutige Kriegsschauplätze erinnert. Erschütternd vor allem die Schilderungen der Mutter, die sich nach einem Bombenangriff zunächst um die Tochter sorgt: „Dann wischte sie ihrer Tochter mit Spucke und Reinholds Taschentuch den Ruß aus dem Gesicht."

Hackl gießt die verschwommenen Erinnerungen der Jüdin Lucia in eine schnörkellose Sprache, formt diese Fragmente zu einer Geschichte und setzt dabei dem unscheinbaren Helden Reinhold Duschka ein literarisches Denkmal.

Lesungen:

Dienstag, 2. Oktober, Beginn: 19.30 Uhr

Altes Kino, Landeck

Mittwoch, 3. Oktober, Beginn: 19:30 Uhr

Wagner'sche Buchhandlung, Museumstraße 4, Innsbruck