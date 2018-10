Buchhandel und Verlage wollen dem Leserschwund trotzen

"Buchverlage sollten nicht in die Defensive gehen"

Wenn man sich Felicitas von Lovenbergs schwärmerische „Gebrauchsanweisung fürs Lesen" (Piper) zu Gemüte führt, dann überträgt sich ihre Zuneigung für Bücher im Nu auf den Lesenden. Trotz der rückläufigen Verkaufszahlen auf dem Buchmarkt und der großen Dominanz digitaler Medien ist die Verlegerin davon überzeugt, dass Menschen auch in Zukunft den kontemplativen Zustand des Lesens brauchen, um in einer immer schnelllebigeren Welt nicht aus dem Gleichgewicht zu geraten.

Es werden von Jahr zu Jahr weniger Bücher verkauft. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?

Felicitas von Lovenberg: Die Gründe sind, wie immer bei solchen Entwicklungen, vielfältig. Sicherlich hat es aber etwas mit der Fixierung vieler Menschen auf ihr Smartphone zu tun und der permanenten Ablenkung durch die sozialen Medien, Computerspiele und Streaming-Dienste. In einer Welt des Multitasking scheint vielen die Konzentration auf ein Buch zunehmend schwerzufallen.

Das Buch als Medium hat eine große Vergangenheit. Seine physische Präsenz, auch seine ästhetische Qualität sind einzigartig. Welche Zukunft steht dem gedruckten Buch bevor?

Von Lovenberg: Eine große, davon bin ich überzeugt! Das Buch ist das perfekte Produkt: seine haptischen Qualitäten, das Rascheln der Seiten und der Geruch des Papiers. Es braucht kein Ladekabel, hat kein Verfallsdatum und ist für jedermann erschwinglich. Hinzu kommt, dass das Buch in unserer Zeit, da alle ständig auf „Senden" geschaltet haben, aber nur wenig den Tag überdauert, mehr denn je für Bedeutung steht, für relevante, kuratierte Inhalte, für gesellschaftlichen Diskurs. Die Vorzüge des Lesens liegen auf der Hand. Lesen bildet, unterhält und informiert. Es macht uns einfühlsamer, trägt zur seelischen Stabilität bei, vergrößert den Sprachschatz und fördert das kritische Denken. Es verankert uns in uns selbst wie in der Welt.

Verlage stehen unter großem wirtschaftlichen Druck. Wie gehen Sie bei der Auswahl Ihres Programms vor, bzw. welche Bücher verkaufen sich gut?

Von Lovenberg: Unsere Programme sollen unseren Glauben an gute Bücher spiegeln und nicht die Ängste der Branche. Nur Texte, über die wir im Verlag begeistert, inspiriert und konstruktiv diskutieren, werden auch das Gespräch bei Buchhändlern und Lesern auslösen. Insofern steht an erster Stelle immer die Qualität des einzelnen Buchs und Manuskripts und nicht die Frage nach der möglichen Zielgruppe. Wenn wir über unsere Bücher im eigenen Haus nicht sprechen, dann spricht auch draußen niemand darüber.

Die Zerstreuungsmechanismen des Internets, aber auch Fernsehserien gelten als größte Konkurrenten des Lesens. Wie kann man aus Ihrer Sicht entgegenwirken?

Von Lovenberg: Zum einen sollten Autoren, Lesende, Verlage nicht so sehr in die Defensive gehen — aus Mitleid mit den Büchern werden wir keinen zum Lesen bekehren. Lieber bei sich selbst und im eigenen Umfeld anfangen. Lesen ist ja auch eine Form geistigen Trainings, also Übungs- und Gewohnheitssache. Wer jeden Tag mindestens eine halbe Stunde ein Buch liest, wird schon nach kurzer Zeit merken, wie gut ihm das tut. Und dann vielleicht auch wieder mehr über seine Lektüren sprechen, sie verschenken, andere anregen.

Sie haben „Eine Gebrauchsanweisung fürs Lesen" geschrieben. Wie ist die Idee zu diesem Buch entstanden?

Von Lovenberg: Anlass war das Jubiläum dieser legendären Buchreihe: Vor vierzig Jahren erschien Paul Watzlawicks „Gebrauchsanweisung für Amerika" bei Piper, und zum Geburtstag der Reihe haben wir einige der beliebtesten und erfolgreichsten Gebrauchsanweisungen in besonderer Ausstattung neu herausgebracht. Und da ich gelegentlich von mir behaupte, dass Lesen nicht nur meine Lieblingsbeschäftigung ist, sondern auch das Einzige, was ich wirklich kann, hatte Bettina Feldweg, die bei uns den Bereich Reise und Abenteuer betreut, die Idee, dass ich über diese Leidenschaft doch einmal schreiben sollte. Erst kam es mir vor, als würde ich Eulen nach Athen tragen, aber durch die jüngsten Entwicklungen auf dem Buchmarkt bekam das Thema dann doch eine hohe Aktualität. Auf die hätte ich indes gern verzichten können!

Warum ist das Lesen für Sie persönlich so wichtig?

Von Lovenberg: Die Gesellschaft eines guten Buches kann mir fast jede Gesellschaft ersetzen, sorgt für inneres Gleichgewicht, lindert Ratlosigkeit, Angst und Frustration, spendet Trost und Sinn. Lieblingslektüren sind für mich wie ein Zuhause, wo im Kamin das Feuer knistert, die Suppe auf dem Herd steht und der Hund einen freudig begrüßt. Und die großen, wichtigen Werke lösen ein demütig machendes Glücksgefühl aus, ein Entzücken und Staunen über das, wozu ihre Schöpfer imstande sind.

Das Gespräch führte Gerlinde Tamerl