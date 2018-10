„Die letzten Meter bis zum Friedhof“ von Antti Tuomainen erschienen

Innsbruck – Das 2. Krimifest ermöglicht Tirols Buchfreunden die Begegnung mit Autoren, die es hierzulande noch zu entdecken gilt. Der Finne Antti Tuomainen ist so ein Kandidat. In seiner Heimat ist er vielgelesen, preisgekrönt. Sein Krimi „Die letzten Meter bis zum Friedhof“ ist nun in deutscher Übersetzung (Niina Katariina Wagner, Jan Costin Wagner) erschienen.

Für Ich-Erzähler Jaako, der gut vom Pilzhandel lebt, kommt es in dieser Story knüppeldick. Der Arzt attestiert eine hochgradige Vergiftung. Lang leben wird der Enddreißiger nicht mehr. Daheim angekommen, ertappt Jaako seine Frau beim Liebesspiel mit einem seiner Mitarbeiter. So etwas kann den stärksten Mann umhauen. Doch Jaako schöpft Kraft aus der Katastrophe. Den Tod vor Augen, ordnet er sein Leben neu. Schließlich will er wissen, wer ihn ums Eck bringen will. Natürlich verdächtigt er die treulose Gemahlin und deren Lover.

Ein unterhaltsames Buch, das trotz des düster klingenden Plots stets ein Augenzwinkern parat hat. Ideal als Bettlektüre. Albträume muss niemand befürchten. (mark)

Krimi Antti Tuomainen: Die letzten Meter bis zum Friedhof. Rowohlt, 317 Seiten, 20,60 Euro.