Die Vergegenwärtigung dessen, was möglich ist

Innsbruck– Gerade in Frankreich erfreuen sich Romane über Nazi-Größen auch beim breiten Publikum großer Beliebtheit. Jonathan Littells „Die Wohlgesinnten“ etwa oder zuletzt „HHhH“ waren Bestseller. Deren Umgang mit der Geschichte freilich war auf spektakuläre Weise spekulativ. Olivier Guez verbietet sich Vergleichbares. Er fantasiert sich nicht ins Hirn eines Fanatikers, sondern bleibt auf dem Boden des Beglaubigten. Obwohl sich sein Protagonist – wie kaum ein anderer vielleicht – für einen abseitigen Albtraum anbieten würde. Josef Mengele, der „Todesengel von Auschwitz“, entschied an der Rampe über brauchbares und unbrauchbares Leben, er verantwortete menschenverachtende Experimente und pseudowissenschaftliche Studien am lebenden Versuchsobjekt. Und wurde dafür nie zur Rechenschaft gezogen. Ganz nüchtern und entlang gesicherter Fakten folgt Guez, der zuletzt auch das Drehbuch für Lars Kaumes vielfach ausgezeichneten Spielfilm „Der Staat gegen Fritz Bauer“ schrieb, dem Lebenslauf eines Monsters, das sich bis zuletzt keiner Schuld bewusst war. Im Zentrum des Romans stehen dabei die Jahre, in denen Mengele unbehelligt in Südamerika lebte. Im Argentinien der 1950er-Jahre, wo einstige Nazis als Aufbauhelfer einer aufstrebenden Diktatur willkommen waren, kommt er schnell zu Wohlstand. Dann aber stürzt das Regime von Juan Perón. Adolf Eichmann, der Organisator der Shoah, wird vom israelischen Geheimdienst gestellt und zum Tode verurteilt, Mengele mit internationalem Haftbefehl gesucht. Er setzt sich ab, taucht in Paraguay, später in Brasilien unter. Reue empfindet er bis zu seinem Tod 1979 nicht. Einzig die Aberkennung seines Doktortitels traf ihn. Mengele, das macht Guez klar, war Überzeugungstäter, kein selbstgefälliger Opportunist. Bis zuletzt wähnt er sich im Recht. In einem bedrückenden Epilog führt Guez die Taten des Doktors an, macht Unvorstellbares anschaulich. Nichts davon lässt sich rechtfertigen. Und – ganz ehrlich – eigentlich will man auch nichts davon lesen. Aber man muss: als Erinnerung daran, was möglich war. Und als Vergegenwärtigung dessen, was möglich ist. (jole)

Roman Olivier Guez: Das Verschwinden des Josef Mengele. Aufbau. 224 Seiten, 20.60 Euro. Lesung. Heute in der Innsbrucker Wagner’schen. Beginn: 19.30 Uhr.