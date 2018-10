Die gedruckte Zeitung als Konserve der Zeit

Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck – Es gibt einen kurzen Schwarz-Weiß-Film von 1918, der von der „Filmstelle im Auftrag des Staatsrates“ aufgenommen wurde und der die Ausrufung der Republik in Wien zeigt. Die bewegten Bilder, die heute in der Online-Datenbank StadtFilmWie­n nachzusehen sind, zeigen Zehntausende Menschen vor dem heutigen Wiener Parlament, die für die Ausrufung der Republik eintreten. Man blickt in ausgemergelte, aber auch gespannte Gesichter. In dem Meer von Männerhüten und Kriegsversehrten finden sich nur vereinzelt Frauengesichter.

Dieser kurze Film dokumentiert einen historischen Wendepunkt: Nach dem Inferno des Ersten Weltkrieges und dem Zusammenbruch der Habsburger Monarchie „blickten die Menschen erstmals in eine gänzlich offene Zukunft“, schreibt die Direktorin des Hauses der Geschichte Österreich, Monika Sommer, im Vorwort zum Buch „14 Tage 1918 – Die Anfänge der Republik in Tirol in 53 Zeitungsausschnitten“ (Tyrolia-Verlag), das heute in der Bibliothek des Ferdinandeums präsentiert wird. Herausgegeben wurde der Band von der freien Kulturjournalistin und früheren TT-Redakteurin Ivona Jelcˇic´ sowie dem Mitarbeiter des Gemeindemuseums Absam, Matthias Breit.

„Bilddokumente von Massenkundgebungen zur Ausrufung der Republik – wie vom 12. November in Wien – gibt es von Tirol nicht“, erklärt Breit der TT, aber „das Jahr 1918 in Tirol hat sich nicht wesentlich von anderen Gegenden in Europa unterschieden. Das Ende des Ersten Weltkrieges und damit des Habsburger-Regimes ist gewiss von der Mehrheit der Tiroler Bevölkerung herbeigesehnt worden.“

Die Idee des Buches basiert darauf zu ergründen, wie sich diese politische Zäsur 14 Tage nach der Ausrufung der Republik im Allgemeinen Tiroler Anzeiger abbildete. Dabei fokussierten die Herausgeber nicht allein auf politische Leitartikel, sondern legten ihr Augenmerk auch auf Werbeeinschaltungen. So finden sich neben skurrilen Inseraten wie „Lebende Frösche werden zu hohen Preisen gekauft“ auch private Anzeigen, in denen Tauschgeschäfte angeboten werden. Pfeifentabak, sogar Rodeln wurden etwa gegen Kartoffeln getauscht.

Private Kleinanzeigen, so Breit, „sind auch eine historische Quelle, machen sie doch das 1918 grassierende Thema Hunger öffentlich“. Die He­rausgeber haben in ihrer Recherche im Zeitungsarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek „aus der Flut des Gedruckten“ 53 Zeitungsausschnitte ausgewählt und liefern damit Einblick in diese bewegte Zeit. Abgerundet wird der Band von Interviews, etwa mit der Politikwissenschafterin Ale­xandra Weiss über das Frauenwahlrecht, das im selben Jahr eingeführt wurde.