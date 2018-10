Tirol im Krimifieber: „Lesungen, so voll wie Pop-Konzerte“

Von Anja Larch

Innsbruck – Seit Tagen ausverkauft. Über 320 Menschen, die ihn hören wollen. Im Turm ist es dunkel, E-Gitarren-Klänge ertönen zum Start, ein Beat dazu, alle warten gebannt, und wippen im Takt mit Kopf oder Fuß. Die Lesungen von Bernhard Aichner erinnern eher an ein Popkonzert als an eine Literaturveranstaltung. Oder an Kabarett, wenn als erste Worte durchs Mikro „drei Facts über Bernhard Aichner, die ihr noch nicht wusstet“ von Musiker und Lesetour-Kumpane Florian Eisner bekannt gegeben werden: „Er trägt Schuhgröße 47, ist 1,93 Meter groß und wiegt momentan über 100 Kilo. Deshalb ist er während der ,Bösland‘-Tour auf Diät“. Das Publikum kann sich kaum halten vor Lachen, verstummt erst, als Aichner mit tiefer, monotoner Stimme zu lesen beginnt. Den Anfang seines neuen Thrillers „Bösland“, und natürlich genau an der Klippe aufhört. „Weiter müsst ihr selber lesen“, schmunzelt Aichner.

Zwischen den Passagen gibt es Musik, mal Jazz, mal Western, mal sehnsuchtsvolle romantische Melodie. Zur Auflockerung stellt Eisner Aichner Leser-Fragen, „mit denen er nicht rechnet“. Sie wurden über den Sommer auf Social Media-Kanälen gesammelt. Etwa wie die bisher negativste Kritik lautete, die er für seine Bücher bekam. Das Konzept funktioniert – das Publikum ist natürlich auf Aichners Seite, als Eisner diese Kritik dann karikierend vorliest – und der Übergang zum Abschluss-Song ist auch geschaffen. Wurde Aichner doch in einer Kritik der Zeit einmal „Die Helene Fischer unter den Bestsellerautoren“ genannt – Anlass genug, einen drei-akkordigen Schlager mit der immer wiederkehrenden Textzeile „Komm mit uns ins Bösland“ anzustimmen. Der Applaus geht lange, während einige schon zum Büchertisch stürmen.

Das zweite Krimifest Tirol kann schon jetzt eine Bilanz ziehen, die sich die Veranstalter – Aichner selbst und Haymon-Chef Markus Hatzer – nicht träumen lassen hätten. Letztes Jahr konnten 3200 Besucher gezählt werden, dieses Jahr schon jetzt 3800. Mit der TT hat Aichner über die Entstehung des Festivals, seinen großen Erfolg und die Faszination, die das boomende Genre Krimi auf Menschen ausübt, gesprochen.

Aichners neuer Thriller "Bösland" ist Anfang Oktober erschienen. www.fotowerk-aichner.at

Markus Hatzer und Sie haben das Krimifest letztes Jahr initiiert. Wie ist es dazu gekommen?

Aichner: Wir haben uns vor mittlerweile drei Jahren schon zusammengesetzt und über ein längst überfälliges Krimifest in Österreich gesprochen, das ähnlich professionell und groß organisiert ist wie viele Krimifeste in Deutschland – zum Beispiel das „Mord am Hellweg“ (Anm.: größtes europäisches Krimifest, in Nordrhein-Westfalen). Die machen uns das schon seit Jahren vor und in Österreich gab es nichts außer der „Wiener Kriminacht“ und einem kleinen Fest am Attersee. Wir haben einfach festgestellt, dass uns das großen Spaß machen würde und haben nach Partnern gesucht. Durch öffentliche Mittel, Medienpartner und auch Partner aus der Wirtschaft konnten wir es finanzieren. Dass die Begeisterung dann so groß war, hat uns überwältigt. Dass man es schafft, fast 4000 Leute innerhalb von sechs Tagen zu einer Lesung zu bringen. Alle 47 Veranstaltungen waren heuer voll, sowohl die in Innsbruck als auch die am Land. Es sind immerhin Lesungen, keine Pop-Konzerte.

Tirol ist also ein gutes Krimiland?

Aichner: Ja, ein extrem gutes. Es gibt unglaublich viele interessierte Leser und Zuhörer und auch die Autoren sind begeistert. In Tirol bleibt man gerne ein paar Tage länger, auch das trägt zur Stimmung des Festivals bei. Die Autoren reisen nach ihrer Lesung nicht sofort wieder ab, sondern fahren in die Orte, wo die anderen Lesungen stattfinden, sitzen am Abend mit den anderen zusammen an der Hotelbar und sind auch für das Publikum erreichbar. Insgesamt ist das auch eine tolle Werbung für Tirol.

Tirol verwenden Sie ja auch immer wieder als Schauplatz in Ihren Büchern.

Aichner: Naja, in den Max-Proll-Krimis gibt es dieses namenlose Dorf irgendwo am Land. Nirgendwo steht, dass es in Tirol ist – aber es ist zu 99 Prozent Sillian. Das weiß allerdings nur ich. Und ansonsten ist nur die „Totenfrau“-Trilogie namentlich in Innsbruck verortet, „Bösland“ könnte wieder überall spielen. Natürlich wird meine Beschreibung eines Dorfes aber vom Dorfleben, das ich persönlich kenne, inspiriert.

Dass alle Veranstaltungen so gut besucht wurden, liegt bestimmt auch am Genre. Wie erklären Sie sich den großen Erfolg des Krimis?

Aichner: Der Krimi kann sehr viel: Mit ihm kann ein Bogen gespannt werden von Unterhaltung, Spannung bis hin zu „gehobener Literatur“, wenn man so will. In erster Linie wollen Leser aber unterhalten werden, denke ich, und das funktioniert mit einem Krimi. Sie werden im besten Fall gepackt und können das Buch nicht mehr aus der Hand legen, weil sie wissen wollen, wie die Geschichte weitergeht. Bei extremen Handlungen wie einem Mord wird diese Spannung verstärkt. Beim Schreiben stelle ich mir immer vor, ich setze die Leser am Anfang der Geschichte auf ein Pferd. Dem gebe ich einen Klaps auf den Hintern, damit es losgaloppiert, und, wenn ich es gut gemacht habe, bis zum Ende durchgaloppiert.

Aber auch sozial- und gesellschaftspolitische Themen sind immer schon im Krimi verarbeitet worden, aktuell macht das z.B. Oliver Bottini sehr beeindruckend. Ein Krmi bietet einfach Raum für so vieles und ist gleichzeitig ein tolles Transportmittel.

Was macht einen guten Krimi aus?

Aichner: Am Ende entscheiden das die Leser, da gibt es sicher kein Allgemeinrezept.

Anders gefragt: Was macht Ihre Krimis so erfolgreich?

Aichner: Ich schreibe aus dem Bauch heraus, versuche auf mein Gefühl zu hören. Und ich habe den Anspruch, spannend zu erzählen. Ich möchte den Leser von der ersten Seite an auf meine Seite ziehen, das Seil mit Wiederhäkchen auswerfen und ihn mit mir verbinden. Das fesselnde Erzählen von Geschichten habe ich mittlerweile aber auch über viele Jahre geübt, das jetzige Buch hätte ich vor 15 Jahren so nicht schreiben können.

Welche Rolle spielt der Held im Krimi?

Aichner: Der Leser muss ihn mögen. Egal, ob er zu den Guten oder Bösen gehört. Nur wenn er einem sympathisch ist, geht man mit ihm mit. Auch ein Mörder kann etwas Nettes, oder jedenfalls Faszinierendes an sich haben, das mitreißt. Ich versuche, meine Figuren so zu zeichnen, dass man sie mag.

Muss es eine Leiche geben?

Aichner: Ja, bei mir schon. Natürlich gibt es auch Raub- und Betrugsgeschichten, die ohne Mord auskommen. Aber in meinen Geschichten gehört der Tod – wie auch im richtigen Leben – dazu. Das klingt vielleicht gefühllos, aber der Tod macht einfach etwas mit einem, das ich meinen Lesern nicht vorenthalten will.

Wie wichtig ist das Ende?

Aichner: Für mich ist wichtig, es zu kennen, bevor ich zu schreiben beginne. Das muss bei mir so sein, damit ich mich auf dem Weg nicht verirre. Von der Art her muss es nicht unbedingt „aufklärend“ sein, da ich keine abgeschlossenen Krimi-Systeme schreibe wie es etwa Agatha Christie gemacht hat. Ich hab nur immer schon die Geschichte im Kopf, versuche dann im Grunde nur noch, sie gut zu erzählen.

Was hat Sie dazu inspiriert, sich die „Bösland“-Geschichte auszudenken?

Aichner: Das Thema „Mord unter Kindern“. Ich habe von mehreren Fällen gehört und mehr und mehr hat mich das „Warum“ interessiert. Ich wollte dem auf den Grund gehen, was da vorher im Leben passiert ist und was nachher mit dieser Seele geschieht. Über Mörder, die noch Kinder sind, hatte ich vorher noch nie geschrieben, das hat mich gereizt. Dazu habe ich dann viel in der Psychiatrie recherchiert und mir Fallgeschichten angesehen. So etwas passiert ja erschreckenderweise immer wieder.

Warum habe Sie sich dem Krimi verschrieben?

Aichner: Im März kommt ein Liebesroman von mir heraus – aber es stimmt schon, dass der Krimi meine Leidenschaft ist. Ich selber habe schon als Jugendlicher am liebsten Krimis gelesen und bin dann zum Schreiben übergegangen. Aber egal, ob ich einen Krimi oder Liebesroman schreibe – die Spannung darf trotzdem nie fehlen, in meinen Büchern muss viel passieren, der Rhythmus schnell sein. Sonst würde ich mich selbst beim Schreiben langweilen.

Wird es nächstes Jahr wieder ein Krimifest in Tirol geben?

Aichner: Auf alle Fälle, genau in einem Jahr ist es wieder soweit, wir sind schon bei der Programmwahl. Einige Krimi-Superstars sind schon fixiert.