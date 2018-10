Schmuggeln, um den Blick zu weiten

Innsbruck – Seit 2004 widmen sich die zehn österreichischen Literaturhäuser – darunter auch jenes in Innsbruck – im Zweijahresrythmus gewichtigen Themen: Unter dem Titel „Mitsprache“ wurde bereits die Belastbarkeit österreichischer Identitätsmodelle erprobt oder die Wirkmacht politischer Reden untersucht. Zuletzt galt es den gesellschaftlichen Status quo am demokratischen Ideal zu messen.

Auch heuer – die TT berichtete – gehen die Literaturhäuser Grundsätzlichem auf den Grund. In den vergangenen Wochen wurden Antworten auf die Frage „Was kann Literatur?“ gesammelt. Morgen, Dienstag, werden im Rahmen eines österreichweiten Aktionstages erste Ergebnisse präsentiert. Im Literaturhaus am Inn etwa in Form einer Impro-Lesebühne: Stefan Abermann, Martin Fritz, Peter Giacomuzzi, C. H. Huber, Käthl und Ramona Pohn lassen sich von den eingegangenen Antworten zu neuen Texten inspirieren und performen diese ab 19 Uhr. „Es war uns ein Anliegen, die Veranstaltung genre- und generationenübergreifend zu planen. Außerdem wollen wir zeigen, dass Literatur und die ernsthafte Auseinandersetzung damit auch ganz spontan und sehr witzig sein kann“, erklärt Literaturhaus-Programmleiterin Anna Rottensteiner.

Das Literaturhaus am Inn feierte im vergangenen Jahr seinen 20. Geburtstag. Es zählt also zu den etablierten Größen der städtischen Kulturszene. Gerade in den vergangenen Jahren ist die Konkurrenz gewachsen: Neue Festivals wurden gegründet, andere Veranstaltungsorte erschlossen, auch in der neuen Stadtbibliothek Innsbruck wird derzeit an einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm gearbeitet. „Es gibt Tage, an denen wirklich viel los ist, aber meistens gelingt es uns, die Termine so zu koordinieren, dass man sich nicht gegenseitig das Publikum nimmt“, sagt Rottensteiner und stellt klar, dass das durch das jeweilige Kulturbudget von Stadt, Land und Bund finanzierte Literaturhaus kein Veranstaltungszentrum sei.

„Wir entwickeln ein Jahresprogramm mit rotem Faden und bewusst gesetzten Schwerpunkten. Es geht nicht darum, möglichst viele namhafte Neuerscheinungen zu präsentieren, sondern um Austausch und vertiefende Auseinandersetzung mit dem, was gerade passiert“, sagt Rottensteiner. In der neuen Reihe „Zeitmesserinnen“ etwa, in der Autorinnen präsentiert werden, „die sich in großen Generationenromanen mit den Konflikt- und Bruchlinien der europäischen Geschichte“ auseinandersetzten. Den Auftakt machen am 14. November Francesca Melandri („Alle, außer mir“) im Treibhaus und am 26. November die zuletzt auch für den Deutschen Buchpreis vorgeschlagene Nino Haratischwili („Die Katze und der General“). Insgesamt, sagt Anna Rottensteiner, stehe das von ihr und ihren drei Mitarbeiterinnen verantwortete Programm 2018/19 unter dem Motto „das freie Wort“ – und sei „Ausdruck einer politischen Haltung“. Rottensteiner: „Literatur kann vielleicht keine Grenzen öffnen, aber sie kann Grenzen hinterfragen – und den Blick weiten. In Zeiten, in denen Grenzen geschlossen werden, die realen, aber auch mentale, sehen wir uns als Kulturschmugglerinnen, die das in den Mittelpunkt holen, was vielfach an den Rand gedrängt, ausgeblendet oder anderswo verboten wurde.“ (jole)