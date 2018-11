Neue Stadtbibliothek: Innsbrucks “größtes Wohnzimmer“ wird eröffnet

Innsbruck — Nachdem im September noch zum großen Bücherumzug mit Lesern, Schriftstellern und Bibliothekaren geladen wurde, wird das neue größte Wohnzimmer Innsbrucks an seinem neuen Standort im Pema-2-Turm am Freitag um 10 Uhr feierlich eröffnet. Viermal so groß wie in der Colingasse ist die neue Fläche der Bücherei, 55.000 Medien finden bisher darin Platz, zukünftig sollen es 150.000 sein. Auch der Preis war mit knapp 19 Millionen Euro ein stattlicher.

Auf die Frage, ob der Prestigebau zuviel Luxus für Innsbruck sei, antwortet Bibliotheksleiterin Christina Krenmayr aber selbstbewusst: ,,Für eine Stadt wie Innsbruck ist es notwendig, eine große Stadtbibliothek zu haben. Wir haben seit Jahren steigende Besucher- und Entlehnzahlen, die Menschen lesen nach wie vor, der Trend geht weg vom Kaufen hin zum Ausleihen. Schon in der Colingasse hatten wir über 300.000 Entlehnungen im Jahr, am neuen Standort glauben wir, das noch steigern zu können."

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Viel neues Angebot ist jedenfalls da — etwa Hör-Stationen, an denen man zurückgelehnt Audio-Books lauschen kann oder Lernplätze, an denen auch gegessen werden darf. (TT.com)