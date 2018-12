Letztes Update am Fr, 28.12.2018 11:57

Lagercrantz will keine weitere „Millennium“-Fortsetzung schreiben

Lagercrantz hat bisher zwei Romane veröffentlicht. Die dritte Fortsetzung „The Girl Who Lived Twice“ soll im August 2019 herauskommen. Der Schwede will kein Autor werden, „der in einer Serie festsitzt“.