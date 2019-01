Georges Simenons Gesamtwerk: „Halbliterarische“ Meisterwerke

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Die Geschichte, wie er seinen Maigret erfunden hat, hat Georges Simenon zahllosen Reportern ins Notizbuch diktiert. Sein Schiff musste im Hafen von Delfzijl repariert werden. Simenon vertrieb sich bei „zwei oder drei Gläschen Genever“ die Wartezeit. Es mag am Genever gelegen haben, aber plötzlich erschien ihm ein großer, etwas unförmiger Mann vor seinem geistigen Auge. Fünf Tage später war das Manuskript von „Maigret und Pietr der Lette“ fertig.

Doch wie so viele Geschichten, die Georges Simenon erzählte, stimmt sie nicht. Den Kommissar Maigret gab es bereits, als er im Winter 1929 im Norden der Niederlande vor Anker lag.

In vier Groschenromanen, die Viel- und Schnellschreiber Simenon unter Pseudonym herausbrachte, war Maigret schon aufgetreten. In „La maison d’inquiétude“ hatte er gar die Hauptrolle gespielt. In diesem Frühjahr erscheint „Maigret im Haus der Unruhe“ erstmals in deutscher Übersetzung: ein Coup für Komplettisten – und ein Höhepunkt eines verlegerischen Kraftaktes.

Vor gut zwei Jahren verschwanden die Romane Simenons (1903–1989) aus dem Buchhandel. Seit Herbst 2018 sind manche wieder da. Geändert hat sich die Aufmachung – und der Verlag. Mehr als vier Jahrzehnte lang zählte Simenon zu den Hausheiligen des Zürcher Diogenes-Verlags. Dann übertrug Simenons Sohn und Nachlassverwalter John die deutschsprachigen Rechte am beinahe unüberschaubaren Werk seines Vaters an den neu gegründeten, ebenfalls in Zürich ansässigen Kampa-Verlag. Und Verleger Daniel Kampa kündigte Großes an: Alle 75 Maigret-Romane sollen neu aufgelegt werden – viele davon in neue­r Übersetzung. Dazu rund 30 Maigret-Erzählungen – und die gut 120 Non-Maigrets.

Letztere, darauf hat Daniel Kampa mehrfach hingewiesen, seien das Zentrum des Mammutprojektes. Auch weil viele der in der Regel schmalen Romane seit Langem vergriffen und dementsprechend vergessen sind. „Chez Krull“ etwa, das 1989 eine Auflage als „Der fremde Vetter“ erlebte, entpuppt sich als nachgerade unwahrscheinliche Entdeckung: Eine Einwandererfamilie wird von Alteingesessenen angefeindet. Ein Mädchen stirbt. Es brodelt. Die Konstellation ist einfach, die Folgen fatal.

Im Sommer 1938, als „Chez Krull“ erschien, nahm das Buch auf gespenstische Art vieles vorweg, was wenig später Realität wurde. Wirklich verändert haben sich die Mechanismen der Ausgrenzung bis heute nicht. „Die Welt der Krulls kann überall sein“, schreibt Julian Barnes in seinem Nachwort. Schon ein flüchtiger Blick auf die Schlagzeilen dieser Tage zeigt, wie recht er damit hat.

Während er seinen Non-Maigrets – Simenon selbst nannte sie „romans durs“, „harte Romane“ also – durchaus literarischen Wert zuschrieb, tat er seine Krimis um Kommissar Maigret als „halbliterarisch“ ab: fraglos einträglich, aber frei von Anspruch. Ein klassischer Fall von Tiefstapelei.

Zugegeben: Nicht jeder Fall des für allzu menschliche Fehler so verständigen Kommissars strahlt. Doch auch ein schwächerer Maigret enthält mindestens einen Moment, der sich zur unnachahmlich präzisen Milieu-Miniatur entfaltet. Und mancher Maigret – der tieftraurige „Maigret und die junge Tote“ zum Beispiel, oder „Mein Freund Maigret“, in dem der Kommissar nicht zuletzt versucht, seine eigene Methode zu verstehen – sind kleine Meisterwerke: Sprachlich auf das Notwendige reduziert geht es – ganz gemütlich und bisweilen herausfordernd betulich – ohne Sperenzchen und frei von Schmalz ans Eingemachte.

Wirklich vertraut hat der einstige Gerichtsreporter und spätere Groschenheftschreiber Georges Simenon seinem Kommissar zunächst aber nicht. Deshalb entwickelte er auch seinen Ermittler G7, den er 1929 für das reißerische Massenblatt Détective ersann, weiter. Unter dem Titel „Das Rätsel der Maria Galanda“ liegen nun erstmals vier G7-Krimis auch auf Deutsch vor. G7 teilt sich mit Maigret zwar die Liebe zu deftigen Speisen, macht aber sonst fast alles anders: Er ist jünger, emotionaler. Der Ton der Geschichten aber ist derselbe: „Erzählen Sie keine Geschichten“, rät der G7 einem Reporter, der sich Georges Sim nennt – und mehr als Simenons Alter Ego ist. Ein Credo, an das sich Simenon zeit seines Lebens gehalten hat. Wenigstens in seinen Büchern.

Roman Georges Simenon: Chez Krull. Kampa, 256 Seiten, 23,50 Euro. Krimi Georges Simenon: Maigret und die junge Tote. Kampa, 207 Seiten, 15,30 Euro.

Krimi Georges Simenon: Mein Freund Maigret. Kampa, 235 Seite­n, 15,30 Euro.

Krimi Georges Simenon: Das Rätsel der Maria Galanda. Kampa, 280 Seiten, 20,50 Euro.