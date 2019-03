Ein Buch macht Freude: Familie in schönster Panier

Von Bernadette Lietzow

Wien – In Händen hält man eine große Liebesgeschichte: jede Zeile des soeben bei Kiepenheuer und Witsch erschienenen Romans der österreichischen Autorin Vea Kaiser verrät die bedingungslose Zuneigung zu all ihren wunderbar erdachten und vermutlich auch alltäglichen Zufallsbegegnungen oder verwandtschaftlichen Bindungen abgeschauten Figuren. Ebenso bedingungslos sollte sich die Leserschaft auf die 430 Seiten starke Reise durch nahezu siebzig Jahre Familiengeschichte der Waldviertler Prischinger-Sippe begeben – mit dem Zusatznutzen, Zaungast einer Leichenüberstellung der wahnwitzigen Art an die montenegrinische Küste sein zu dürfen.

Onkel Willi, eigentlich Koviljo, möchte unbedingt seine letzte Heimstatt in Montenegro, dem Land der Schwarzen Berge, haben. Als der begeisterte Hobbysportler überraschend stirbt, soll sein Wunsch Wirklichkeit werden, nur hat seine Lebensgefährtin, die Tante Hedi, das dafür gesparte Geld dem drohenden Konkurs des veganen Onlineshops der gemeinsamen Tochter geopfert.

Wo Onkel und Tanten – Hedis Schwestern Wetti und Mirl sind weitere Zentralgestirne in Kaisers Menschenkosmos – da ist auch ein (helfender) Neffe nicht weit. Lorenz, Anfang 30, hat eine veritable Pechsträhne: Seine Schauspielkarriere stockt gewaltig, die strebsame Freundin und Altphilologin hat in Deutschland nicht nur einen Uni-Job, sondern eine neue Liebe und die ererbte Schwäche für Sonderangebote beförderte ihn an den Rand des finanziellen Ruins. Er sagt zu, als seine Tanten ihn bitten, gemeinsam mit dem bei Mirls Fleischhauer-Bekanntschaft vorgefrosteten Onkel Willi einen letzen, langen Ausflug im Fiat Panda zu unternehmen. Eingeflochten in die über tausend Kilometer lange „Tour fou“, auf der bulgarische 24-Stunden-Pflegerinnen dem bleichen Onkel Rouge auflegen, kroatische Grenzer mit Kuchen sediert werden und im bosnischen Wallfahrer-Hotspot Medjugorie seltsame Begegnungen stattfinden, sind hochatmosphärische, zwischen Wien, dem Waldviertel und der Bucht von Kotor angesiedelte Lebens-, Liebes- und Verlustgeschichten einer Nachkriegskinder-Generation.

In den einzelnen Protagonisten gewidmeten Zwischenkapiteln zeichnet Kaiser einfallsreich und mit einer für ihr Alter (die Autorin ist Jahrgang 1988) erstaunlich sicheren Hand ein Bild über Österreichs jüngere Vergangenheit. Nachvollziehbar macht sie den Mief der 1950-er Jahre und die gesellschaftliche Feistigkeit der Wirtschaftswunderzeit, die Landflucht der Schwestern nach Wien gerät zur vielschichtigen Emanzipationserzählung. Nicht zu kurz kommt natürlich Kaisers gleichsam literarische Fleischeslust: Mitgenommen aus der Notzeit-Kindheit im ehemaligen Gasthof, in dem bis zum Staatsvertrag russische Besatzer inklusive einem Tanzbären einquartiert sind, haben die Schwestern Prischinger ihre enorme Leidenschaft für üppig gedeckte Tafeln.

Vea Kaiser stellt ihre Fabulierkunst gekonnt in den Dienst kulinarischer Entgrenzungen, sehr zum Vergnügen des Lese-Publikums, wenn etwa Mirl den beleibten Beamtengatten Gottfried mit ihren Kochkünsten ins „Esskoma“ befördert, um sich eine Ehepflichten-Auszeit zu beschaffen. Nach Bergen von goldgelb Paniertem und allerlei Knödeln werden nicht nur der Onkel Willi, sondern auch Lorenz und seine tollen Tanten „irgendwie Ruhe gefunden“ haben. Uneingeschränkte Leseempfehlung!

Roman Vea Kaiser: Rückwärtswalzer. Kiepenheuer & Witsch, 432 Seiten, EUR 22,70 h