Amerikanischer Blick auf Tirol

Absam – Anfang Mai 1945, also vor genau 74 Jahren, begann die militärische Befreiung Tirols von der NS-Diktatur – und in der Folge die militärische Verwaltung. In einem Bericht der Operationsabteilung der 103. US-Infanteriedivision heißt es über den Zeitraum von 3. bis 31. Mai 1945: „Kurz gefasst, das Bild von Innsbruck war eines der Überbevölkerung und einer nur teilweise funktionierenden Verwaltung, da durch die Verhaftung und Vertreibung pro-nationalsozialistischer Kräfte ein Personalmangel entstanden war. Die Widerstandsbewegung, obwohl zentral geleitet, war nicht organisiert genug dafür oder gar autorisiert dazu, die staatliche Verwaltung zu übernehmen.“

Für ihren Alltag im befreiten Österreich – der bis 1955 dauern sollte – waren die US-Soldaten mit dem kleinen Handbuch „Austria. A Soldier’s Guide“ ausgestattet worden. Die 20-seitige Broschüre, an der vermutlich österreichische Emigranten mitgearbeitet hatten, sollte über Geschichte und Mentalität der Österreicher informieren. Im Gemeindemuseum Absam wird morgen Samstag und am Sonntag jeweils um 16 Uhr aus diesem 75 Jahre alten Büchlein vorgetragen.

„Österreicher und Deutsche sprechen zwar die gleiche Sprache, Österreicher sind aber in vielerlei Hinsicht ein anderes Volk mit einer anderen Geschichte und Denkweise“, heißt es darin etwa. Oder: „Es hat keinen Sinn, von den Österreichern Pünktlichkeit und Verlässlichkeit zu erwarten, so wie wir diese Begriffe verstehen. So sind sie nicht gestrickt. Sie meinen es wirklich ehrlich, wenn sie versprechen, etwas zu tun. Sie meinen es genauso ehrlich, wenn sie sich dafür entschuldigen, es nicht getan zu haben.“

Dazu gibt es in Absam eine kurze Einführung in die Aktivitäten der US-Soldaten in den ersten Tagen nach der Befreiung Tirols und einen historischen Farbfilm aus dem Jahr 1945. Eintritt frei! (TT, md)