Alexa Hennig von Lange: „Der kindliche Blick auf die Welt ist unverstellt“

Sie erzählen in Ihrem Roman „Kampfsterne“ von drei Paaren, die eigentlich ein perfektes Leben führen, aber irgendetwas fühlt sich falsch an. Was läuft hier schief?

Es geht um das Leben von Familien, also von Müttern, Vätern und deren Kindern. Vordergründig haben diese Kleinfamilien keine gravierenden Probleme. Sie haben keine finanziellen Sorgen, die Frauen können sich etwa mit der Ausstattung des Wohnraums beschäftigen, doch es ist eine trügerische Idylle, denn die erwachsenen Protagonisten beschäftigt die Frage, ob sie wirklich glücklich sind, ob sie sich im richtigen Leben befinden. All das löst Unbehagen aus, und dabei spielen auch diffuse Ängste eine Rolle, etwa die Angst, seine heranwachsenden Kinder nicht ausreichend schützen zu können.

Diese Probleme hören sich sehr zeitgemäß an, dabei haben Sie Ihren Roman in den 1980er-Jahren angesiedelt. Wie kommt das?

Ja, die Probleme, die hier thematisiert werden, sind zwar sehr zeitgemäß, aber es gab sie schon vor mehr als 20 Jahren. Ich wollte über die 1980er-Jahre schreiben, weil ich selbst einen besonders emotionalen Zugang zu dieser Zeit habe. Obwohl der Roman nicht autobiografisch ist, behandelt er Themen, die ich bereits als Kind beobachtet habe. In den 1980er-Jahren herrschte in vielen Ehen große Aufbruchstimmung. Ehepaare wollten nicht mehr das Leben führen, das sie bei ihren Eltern miterlebt hatten. Es wurde über Feminismus diskutiert, über Kindererziehung und Selbstverwirklichung. Dabei habe ich auch sehr widersprüchliche Eindrücke aufgenommen.

Welche Figur in Ihrem Roman verkörpert diese Widersprüchlichkeit beispielsweise?

Ulla. Diese Frau beschäftigt sich zwar mit feministischer Literatur, aber in ihrem eigenen Leben gelingt es ihr nicht, diese Unabhängigkeit Wirklichkeit werden zu lassen. Sie droht an ihren eigenen Idealen zu scheitern, und außerdem steht ihr die Angst permanent im Weg. Sie wünscht sich für ihre Kinder eine glückliche Kindheit, gleichzeitig möchte sie am liebsten ihren Mann verlassen. Ulla ist keineswegs schwach, aber sie ist in ihren Prinzipien gefangen. Sie hat Angst vor den Konsequenzen ihres Handelns, also hält sie durch und lässt weiterhin zu, dass ihr Mann sich an ihr abreagiert. Ich finde, viele Leute – oder besser, wir alle – sind gut in der Theorie, aber in der Praxis fällt es oft schwer, die eigenen Muster zu durchbrechen.

"Kampfsterne" ist 2018 bei DuMont erschienen. - IMAGO

Warum sprechen diese Paare nie Klartext miteinander?

Das ist das zentrale Thema meines Romans. Die Figuren finden keine gemeinsame Sprache. Dadurch wissen sie auch nicht, wo die Missverständnisse liegen. Sie verstricken sich in ihrem subjektiven Blick auf die Welt. Erst die nächste Generation – ihre Kinder – nimmt diese Probleme wahr und will sich anders verhalten, indem man offen miteinander umgeht.

Sie erzählen nicht nur aus der Sicht von Erwachsenen. Warum wollen Sie auch Kindern eine Stimme geben?

Der kindliche Blick auf die Welt ist unverstellt. Ich finde es interessant, nicht nur aus der verstandesdominierten, von Glaubenssätzen geprägten Erwachsenenperspektive zu erzählen. In „Kampfsterne“ kontere ich die inneren, sehr emotionalen Monologe der Kinder und Jugendlichen mit denen der Erwachsenen, um zu verdeutlichen, wie kompliziert wir Erwachsene oft meinen, vorgehen zu müssen, und wie einfach die Lösung manchmal ist.

Sie sind fünffache Mutter. Haben Sie Erfahrungen Ihrer eigenen Kinder literarisch verarbeitet?

Ich gehe immer von meinem eigenen Erleben aus, aber natürlich bekomme ich manche Aspekte ihres Lebens mit. Soeben habe ich ein Kinderbuch geschrieben, in dem ein Kind Klavier spielt. Tatsächlich ist es so, dass meine Tochter auch Klavier spielt, um Dampf abzulassen. Sich an ein Ins­trument zu setzen und einfach loszulegen, das kannte ich selbst bisher nicht. Diese Urgewalt, dass ein Kind plötzlich in die Tasten greift, das sind Bilder, die ich durchaus literarisch aufgreife.

Am 9. Mai werden Sie mit Ihrer Lesung das Literaturfestival „achsensee.literatour“ eröffnen. Waren Sie schon einmal in Tirol?

Oh ja! Und jedes Mal, egal, wo und wie, bin ich immer sofort losgewandert und habe tief durchgeatmet. Ich mag diesen weiten Himmel über mir. Diese spürbare Lebendigkeit. Im Kleinen wie im Großen.

Das Interview führte Gerlinde Tamerl.