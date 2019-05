Besinnungslos im Überlandbus

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Es gibt Menschen, an denen sich selbst die Realität alle Zähne ausbeißt. Barry Cohen – der Protagonist von Gary Shteyngarts Roman „Willkommen in Lake Success“ – ist so ein Vogel. Er ist unvorstellbar reich. Und mindestens so abgehoben wie sein Appartement in Manhattan. Gemessen an den Normen turbokapitalistischer Gewinnmaximierung ist Cohen auch ungemein erfolgreich. Allein der Hedgefond, den er verwaltet, ist mehrere Milliarden Dollar schwer. Und dass ihm die Börsenaufsicht im Genick sitzt, weiß er auch.

Trotzdem: Barry Cohen kriegt wenig mit von der Welt, die ihn umgibt. Dass bei seinem dreijährigen Sohn eine Form von Autismus diagnostiziert wird, macht ihn zwar ratlos, aber vornehmlich, weil die Krankheit das aufwändig ausgestaltete Bild der perfekten Familie bedroht. Dass sich seine Frau und er zumeist nur anschweigen, ist da weit weniger schlimm. Erst die Attacke eines weniger Gutbetuchten rührt Barry. Er will sein Leben ändern. Mit der Betonung auf „sein Leben“. Barry beschwört seine Ideale von einst, steigt in einen Überlandbus und fährt gen Westen. Als Anleitung hat er Jack Kerouacs „On The Road“ dabei – und seine Sammlung exklusiver Uhren.

Dass nicht nur diese Uhren im anderen Amerika, das sich schon lange keine Flugtickets mehr leisten kann, inzwischen anders ticken – wir schreiben den Wahlkampf-Sommer 2016 – merkt Cohen bis zuletzt nicht. Er trifft Gescheiterte, Verzweifelte, Durchgeknallte, Zorngetriebene und unverbesserlich Hoffnungsvolle. Aber wirklich hinschauen, geschweige denn zuhören, mag er nicht. Zu sehr nimmt ihn die Suche nach dem Selbst in Beschlag. Cohen jagt einem Klischee hinterher – und hat für jeden, der ihm zuhört, einen fein formulierten, aber im Grunde genommen gehaltlosen Sinnspruch parat.

„Willkommen in Lake Success“ ist ein hinterhältiger Roman über wohlmeinende Überheblichkeit, die blind macht. Und über eine Nation, die sich mit oberflächlichen Erfolgserzählungen in die Besinnungslosigkeit betäubt – und unter deren Oberfläche es bedrohlich brodelt. Ein großartiger Gegenwartsroman also. Will man die Vereinigten Staaten dieser Tage verstehen, sollte man ihn griffbereit haben.

Roman Gary Shteyngart: Willkommen in Lake Success. Aus dem Englischen von Ingo Herzke. Penguin, 430 Seiten, 24.70 Euro. Lesung: Donnerstag, 8. Mai, in der Wagner’schen Buchhandlung, Innsbruck. Beginn: 19.30 Uhr.