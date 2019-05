Innsbruck liest in diesem Jahr „Die Königin schweigt“

Innsbruck – „Die Königin schweigt“: Der Roman von Laura Freudentahler ist als „Innsbruck liest“-Buch ausgewählt worden. Ab 17. Mai werden in der ganzen Stadt 10.000 Ausgaben verschenkt. „Ein anrührend erzählter Roman, ein poetischer Text über eine stolze Frau, in deren langem Leben Poesie kein Thema war,“ erklärte der Juryvorsitzende Thomas Wegmann am Dienstag zur Entscheidung.

Die gebürtige Salzburgerin bekam für ihren Debütroman den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis 2018. Außerdem wurde „Die Königin schweigt“ als bester deutschsprachiger Debütroman beim Festival du Premier Roman in Chambéry ausgezeichnet. Im Februar diesen Jahres ist Laura Freudenthalers zweiter Roman „Geistergeschichte“ erschienen. Er steht auf der Österreich-Shortlist für den Literaturpreis der Europäischen Union (EUPL).

„Das ‚Innsbruck liest‘-Buch ist ein Geschenk, das Lust aufs Lesen macht. Dazu passend gibt es ein literarisch inspiriertes Rahmenprogramm, das angeregte Diskussionen über das Buch ermöglicht“, sagt Kulturstadträtin Uschi Schwarzl. Auftakt zur 16. Auflage der Aktion ist am 16. Mai im ORF Studio 3 mit einer Lesung der Autorin und dem Bläserquintett Blechbeißer. Die 10.000 Exemplare werden an ganz besonderen Orten verteilt. So zum Beispiel in der Straßenbahnlinie 2 – inklusive Signierstunde während der Fahrt von 14 bis 15 Uhr.

Um 17 Uhr startet dann die Sonderfahrt der Linie 6 mit Laura Freudenthaler und Alexander Figl & Laura Marberger nach Igls und retour. Abfahrt ist an der IVB-Endhaltestelle Bergisel, Anmeldung unter Tel. 0512/5307 228 oder per E-Mail an l.djulic@ivb.at Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. (TT.com)