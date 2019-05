Schriftstellerin Doris Knecht: „Man kann auch ganz anders leben“

Am Samstag werden Sie im Rahmen des Literaturfestivals „achensee.literatour“ lesen. Wovon handelt Ihr neuer Roman „weg“?

Doris Knecht: Der Roman erzählt zunächst von Georg und Heidi. Sie begegnen sich in jungen Jahren. Die beiden haben eine kurze Affäre und bekommen ein Kind, Charlotte. Allerdings scheitert ihre Beziehung. Beide beginnen ein neues Leben; Heidi mit ihrem Mann in einem Vorort von Frankfurt. Georg hat mit seiner zweiten Frau Lea drei Kinder, zieht aufs Land und übernimmt den elterlichen Gasthof. Doch plötzlich ruft Heidi an, erzählt Georg, dass ihre mittlerweile erwachsene Tochter Charlotte verschwunden ist. Das große Problem: Charlotte ist psychisch instabil.

Wie der Titel des Romans verrät, ist das zentrale Thema die Abwesenheit. Was hat Sie an dem Phänomen des Verschwindens fasziniert?

Knecht: Mit dem Motiv des Verschwindens kann man natürlich eine spannende Geschichte erzählen. Anders als bei meinen vorhergehenden Büchern war die Idee von Beginn an da. Ich wollte zwei Erzählstränge schreiben, die dann vielleicht aufeinandertreffen, vielleicht nicht. Der Roman handelt aber nicht allein vom realen Verschwinden von Menschen. Oft kommt im Leben auch noch anderes abhanden: die Liebe zum Beispiel, oder die Freiheit.

Georg und Heidi fliegen nach Südostasien, wo sich ihre Tochter Charlotte aufhalten soll. Warum lassen Sie Ihre Figuren ausgerechnet nach Asien reisen?

Knecht: Ich wollte schriftstellerisch einmal wo anders hin, raus aus meiner üblichen Stadt-Land-Blase. (lacht) Und ich wollte dieses Paar, das sich so fremd geworden ist, auch in eine fremde Umgebung schicken. Georg und Heidi schwingen sich in Saigon auf ein Moped, um ihre Tochter wiederzufinden. Auf diese Weise sind sie praktisch dazu gezwungen, ein Miteinander zu finden.

Charlottes Mutter, Heidi, ist eine Figur, die sehr von Ängsten geplagt wird. Warum?

Knecht: Heidi sorgt sich sehr um ihre Tochter und ist bereit, alles zu tun, um sie wiederzufinden. Sie reist dafür sogar ins ferne Asien. Schon seit einiger Zeit wollte ich über die Ängste schreiben, die Eltern umtreiben, wenn es um das Wohl ihrer Kinder geht. Charlotte selbst hat im Roman keine Stimme. Sie ist eben weg und die Frage ist, ob sie jemals wieder zurückkehrt.

Inwiefern beschäftigt Sie das Spannungsverhältnis zwischen Stadt und Land?

Knecht: Das Stadt-Land-Thema taucht in meinen Romanen immer wieder auf, weil ich selbst vom Land komme, dann in die Stadt gezogen bin und nun ein kleines Haus am Land besitze. Die Frage ist natürlich immer: Wo fühlt man sich daheim bzw. wo fühlt man sich akzeptiert? Georg und Lea etwa kehren zurück aufs Land. Sie sind idealistisch, wollen zum Beispiel in ihrem Gasthaus den Stammtisch auflösen. Das funktioniert aber nicht. Vielleicht weil ein friedliches, verständnisvolles Nebeneinander vielleicht manchmal besser funktioniert als ein krampfhaftes Miteinander.

Waren Sie selbst schon mal in Vietnam?

Knecht: Ja, zwei Mal. Besonders die Stadt Saigon hat mich sehr beeindruckt. Ich habe auch eine Recherchereise unternommen, um für den Roman ordentlich Atmosphäre zu tanken. Ich wollte all das wahrnehmen, was meine Figuren spüren.

In Ihrem Roman heißt es: „Wie man auf einem Moped fährt, kommt darauf an, wo man geboren wurde, wie man lebt und wer man ist.“ Das Moped ist also mehr als ein Fortbewegungsmittel?

Knecht: Ja. In Saigon etwa gibt es Millionen Mopeds und es hat mich erstaunt, wie viele Menschen auf einem Platz leben. (lacht) Wenn man das sieht, dann relativiert das in gewisser Weise die westliche Lebensweise. In Saigon ist mir bewusst geworden: Man kann auch ganz anders leben. Das Moped steht so gesehen für verschiedene Lebensumstände und es ist ein Transportmittel für Freiheit und Unabhängigkeit. Man kann darauf allein fahren, aber auch zu zweit oder gar zu viert.

In Ihren Romanen geht es sehr oft um zwischenmenschliche Beziehungen. Warum?

Knecht: Mich beschäftigen Beziehungen deshalb, weil man Menschen an ihrer Art zu lieben sehr gut erkennen kann. Außerdem interessiert es mich auch, Figuren an psychische Abgründe zu schieben und zuzuschauen, wie sie damit umgehen.

Sie lesen am Samstag auf der Erfurter Hütte. Ist die Natur für Ihre schriftstellerische Arbeit eine Inspira­tionsquelle?

Knecht: Ja, sehr. Wenn ich beim Schreiben feststecke, marschiere ich in den Wald. Das macht meinen Kopf frei, ordnet meine Gedanken. Beim Gehen fällt mir immer was ein.

Das Gespräch führte Gerlinde Tamerl