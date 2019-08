Freiheit mit Mauerblick

Von Joachim Leitner

Innsbruck – Jörg Fauser (1944-1987) wird immer dann beschworen, wenn der Hinweis nottut, dass deutsche, dass deutschsprachige Literatur mehr sein kann als wortgewordener Schöngeist samt erhobenem Zeigefinger. Und für einen kurzen Zeitraum war Jörg Fauser sogar ziemlich berühmt: 1984 wurde sein Roman „Der Schneemann“ (1981) erfolgreich verfilmt. Marius Müller Westernhagen, seit „Theo gegen den Rest der Welt“ das, was man Kassenmagnet nennt, spielte die Hauptrolle. Im selben Jahr erschienen seine Sucht-Story „Rohstoff“ in einem deutschen Großverlag. Dann allerdings wurde Fauser zum literarischen Schaulaufen nach Klagenfurt geladen – und, so formulierte es Fauser-Freund Michael Köhlmeier 2013 in seiner Eröffnungsrede zum Bachmann-Preislesen, „abgemurkst“. Fauser und gutbürgerliche Literaturhuberei, das ging nicht zusammen.

Wirklich erholt hat sich Fauser von der öffentlichen Hinrichtung nicht. Sein 1985 erschienener Krimi „Das Schlangenmaul“ verkaufte sich zwar gut aber das Großfeuilleton hatte sich auf Fauser eingeschossen. Seine Flirts mit dem Blendwerk des Populären, mit Rockmusik, mit schummrigen Nacht- und halbseidenen Nackt-Lokalen und mit – Gott bewahre – Kriminalliteratur wurden als Schund abgetan. Dass da einer schrieb, der sein Handwerk verstand, einer, der wusste wie er Worte und wo er Punkte setzen musste, kümmerte keinen. Zugegeben: Fauser mag mit seinem Außenseitertum, seiner Unangepasstheit, aber auch mit seiner Professionalität als Lohnschreiber für Lifestyle-Heftchen kokettiert haben. Trotzdem waren die Angriffe fern allen Verhältnisses. Zumal, auch darauf hat Köhlmeier 2013 hingewiesen, nicht die Texte, sondern Fauser selbst attackiert wurde: „Die Richter hätten ihm nie verzeihen können, wie er war“, nämlich ohne Respekt vor den Ritualen bildungsbürgerlicher Betriebsamkeit.

Am 17. Juli 1987 starb Jörg Fauser. Unter ungeklärten Umständen. Nach Mitternacht verließ, gerade 43 geworden, seine eigene Geburtstagsfeier. Gefunden wurde er später am Rand einer Münchner Stadtautobahn. Ein LKW hatte ihn erfasst. Was ihn ins Nirgendwo zwischen Zamdorf und Riem führte, blieb ungeklärt.

Posthum wurde Jörg Fauser zum Wegweiser. Vornhemlich männliche Journalisten versuchten sich am „Fauser-Sound“: knallhart irgendwo zwischen lässig und lakonisch. In den 1990er-Jahren erklärte Benjamin von Stuckrad Barre Fauser zum Richtstern der sogenannten Popliteratur.

Gleich dreimal wurden Fauser-Werkausgaben in Angriff genommen. Jede – die bei Rogner & Bernhard erschienen neun Bände, der schmucke Diogenes-Taschenbuchschuber und die um Vollständigkeit bemühte, von kundigen Kommentaren begleitete Textsammlung, die der Alexander-Verlag vorgelegte – sind für sich genommen vorbildlich. Nun, offizieller Anlass ist Fausers 75. Geburtstag, ist es erneut der Zürcher Diogenes Verlag, der die vierten Renaissance binnen weniger Jahre einleutet. Dre drei Bände liegen bereits vor: „Rohstoff“, „Das Schlangenmaul“ und „Rohstoff Elements“, eine Sammlung von früher Lyrik und Prosa, die das formale und inhaltliche Interesse Fausers an der US-amerikanischen Beatliteratur, an Collage und Cut-Up-Text unterstreicht. Die Lektüre lohnt. Auch und gerade, wenn man die Texte bereits kennt. Im neuen Kontext funkeln andere Details. Wenn etwa im spektakulären Vermisstenreißer „Das Schlangenmaul“ der Oberschurke den Ermittler in einem Westberliner Absturzschuppen mit den Möglichkeiten der neuer Medien ködert. Die von schönstem PR-Sprech begleitete Drohung liest sich heute wohl heutiger als vor drei Jahrzehnten. Dass die Freiheiten, die sich sich in der bundesdeutsche Enklave mit Mauerblick eröffnen, rücksichtslos für die eigene Gewinnmaximierung ausgeschlachtet wurden, dürfte hingegen auch 1985 nicht überrascht haben. Beim nunmehrigen Blick auf die furztrockene Schlusspointe wird allerdings die existenzielle Tragödie dahinter überdeutlich: Die, die das grausame Spiel nicht mitspielen, weil sie zu blöd oder zu gescheid dafür sind, entkamen dem Spiel trotzdem nicht.

Dass Jörg Fauser mit „Rohstoff“ einen – am eigenen Leben geschulten – großen Roman über (Drogen-)Sucht geschrieben hat, steht außer Frage. Der Schluss, dass da lediglich ein schreibender Ex-Junkie über einen Junkie schreibt, der Autor sein will, erweist sich aber inzwischen als zu simpel. Liest man den Roman als modernen Klassiker, der er geworden ist, wieder, wird deutlich, wie präzise Jörg Fauser das Buch komponiert hat – und dass in der Fiktionalisierung der eigenen Abhängigkeit mehr steckt: Eine Parodie auf den den Literaturbetrieb zum Beispiel, auf Witzfiguren und die Wichtigtuer. Und auf Autoren, denen wenig mehr bleibt, als auf posthumen Ruhm zu hoffen.

Roman Jörg Fauser: Rohstoff. Diogenes. 351 S., 24.70 Euro. Lyrik/Prosa Jörg Fauser: Rohstoff Elements. Diogenes. 320 S., 24.70 Euro. Krimi Jörg Fauser: Das Schlangenmaul. Diogenes. 305 S., 24.70 Euro.