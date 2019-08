Shortlist für Alpha-Literaturpreis mit viel Tirolbezug

Wien – Der österreichische Literaturpreis Alpha wird heuer zum zehnten Mal vergeben. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung hat sich die Förderung des literarischen Nachwuchses auf die Fahnen geschrieben. Es stehen nur Autorinnen und Autoren zur Wahl, die bisher maximal drei Buchveröffentlichungen vorweisen können. Gestern wurde die Nominiertenliste für den Alpha-Literaturpreis veröffentlicht: Die Tiroler Autorin Elisabeth R. Hager schaffte es mit ihrem zweiten Roman „Fünf Tage im Mai“ auf die Shortlist. Auch die Südtirolerin Tanja Raich ist mit ihrem Debüt „Jesolo“ nominiert. Preischancen haben weiters die diesjährige „Innsbruck liest“-Autorin Laura Freudenthaler („Geistergeschichte“) und Marko Dinic („Die guten Tage“), der 2016 Stadtschreiber in Schwaz war. Insgesamt hat die Jury neun Autorinnen und Autoren nominiert. Darunter auch Angela Lehner, die es mit dem Roman „Vater unser“ kürzlich auch auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis geschafft hat. Lehner, Jahrgang 1987, wurde in Klagenfurt geboren und wuchs in Osttirol auf. „Vater unser“ ist ihr erster Roman.

Der Alpha-Literaturpreis wird am 30. Oktober in Wien vergeben. (jole)