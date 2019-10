Nell Zink: MIt Wortwitz und skurrilem Humor

In den USA ist die Schriftstellerin Nell Zink schon seit Längerem ein Literaturstar. Seit ihr Roman „Nikotin" (Rowohlt) 2018 nun auf Deutsch erschienen ist, kennt man sie auch im deutschsprachigen Raum. Nell Zink beschreibt mit irrwitziger Sprach­e die weniger glamourösen Seiten der amerikanischen Gesellschaft. Besonders faszinierend ist auch der Lebensweg der Autorin. Sie arbeitete sogar auf Baustellen, bevor der bekannte Autor Jonathan Franzen ihr Talent entdeckte. Mit seiner Hilfe konnte sie sich als Schriftstellerin etablieren. Am kommenden Mittwoch (16. Oktober) ist Nell Zink nun zu Gast im Literaturhaus Innsbruck und wird aus ihrem neuen Roman „Virginia" lesen, für den sie in den USA für den National Book Award nominiert war. Nell Zink erzählt darin von der turbulenten Ehe des schwulen Dichterlehrers Lee mit der lesbischen Schülerin Peggy. Das Paar bekommt zwei Kinder und trennt sich auf dramatische Weise. Auch dieser überaus lustige Roman schildert die großen gesellschaftlichen Widersprüche in den USA. Nell Zink hat Amerika übrigens schon seit längerer Zeit den Rücken gekehrt und lebt heute in Bad Belzig, einem Hippieort südlich von Berlin. Mindestens so entwaffnend wie die Dialoge in ihren Romanen sind auch ihre Antworten in Interviews. So sagte sie etwa gegenüber dem SWR den glorios lustigen Satz: „Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand, aber ich hatte Beziehungen, die besser ein One-Night-Stand gewesen wären." (geta)

