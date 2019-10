Themen aus der Jetztzeit: „Gemma Habibi“ von Robert Prosser

Der Tiroler Schriftsteller Robert Prosser präsentiert heute am 30. Oktober um 19.30 Uhr in der Wagner'schen Buchhandlung seinen neuen Roman „Gemma Habibi" (Ullstein). Darin beschäftigt er sich mit den großen Themen der Gegenwart: In Syrien wütet Krieg, Flüchtlinge erreichen Europa, die Gesellschaft gerät in Aufruhr. All das streift das Leben seiner Hauptfigur Lorenz. Dieser trainiert für die Meisterschaft, will siegen, will frei sein und reist dafür bis nach Westafrika. Sein Freund, der nach Wien geflohene Zain, genannt Z, träumt von einem Schlag, der ihn als Boxer unsterblich macht. Prosser hat einen intensiven Roman über Freundschaft, Engagement und Aufbruch geschrieben.

Gleich am darauffolgenden Tag (31. Oktober, 19.30 Uhr) ist die ehemalige Politikerin Heide Schmidt im Rahmen der „buchWIEN-Tour" zu Gast in der Wagner'schen und diskutiert u. a. mit der Politikwissenschafterin Verena Ringler über das Buch „Wo sind wir hier eigentlich? Österreich im Gespräch". (TT)