Lesung in Lienz: Auf der Suche nach einem Wunder

Lienz — Als bei dem Journalisten, Weltenbummler, Reise­reporter und ehemaligen Snowboardprofi Thomas Bruckner ein Hirntumor diagnostiziert wird, verweigert er konventionelle Therapien und macht sich auf eine abenteuerliche Reise zu allen möglichen Heilern weltweit. In seinem Buch „Wundersuch­e" berichtet Bruckner von Heilern, Geblendeten und Scharlatanen. Der Autor liest daraus am Dienstag um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Lienz. Der Eintrit­t ist frei, es sind Platzkarten erhältlich. Am Donnerstag ist Bruckner um 19 Uhr im Tirolerhof in Dölsach. (TT)