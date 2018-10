Kräftiger Leserzuwachs für die Printausgabe der Tiroler Tageszeitung

Innsbruck - Nachdem die Österreichische Web-Analyse der Nachrichtenplattform TT.com zuletzt stark wachsende Userzahlen bescheinigt hat, darf sich heute auch die Printversion der Tiroler Tageszeitung über signifikante Leserzuwächse freuen. So stieg laut MA 2017/18 in Nordtirol die Reichweite von TT und TT Kompakt im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf 49,4 Prozent, der Abstand zum Mitbewerber Kronen Zeitung (27,1 Prozent) hat sich damit noch weiter vergrößert. Besonders erfreulich ist die Beliebtheit der Tiroler Tageszeitung bei den Jungen. Im TT-Hauptverbreitungsgebiet Nordtirol nehmen 44,6 Prozent der 14- bis 19-jährigen täglich die Tiroler Tageszeitung oder die TT Kompakt zur Hand.

Österreichweit kommen die beiden Printtitel der TT laut Media Analyse auf 313.000 Leser und eine Reichweite von 4,2 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr hat sich damit die TT-Lesercommunity um 28.000 Personen vergrößert. Insgesamt ist Tirol das Bundesland mit der besten Entwicklung der Zeitungsleser: Immerhin zwei von drei Tirolern lesen täglich eine Tageszeitung.

„Print hat Potenzial“, freut sich Moser Holding-Vorstand Hermann Petz über das TT-Ergebnis der Media Analyse. „Gut gemachten und in unserem Fall regional bestens verankerten Tageszeitungen ist es möglich, nicht nur im Onlinebereich, sondern auch bei der Printreichweite zuzulegen“, so Petz, für den die Leserzahlen bei der Jugend ein besonders erfreuliches Signal sind: „Wenn zusätzlich zu unseren Onlinezugriffen nahezu jede/r Zweite zwischen 14 und 19 Jahren täglich ein TT-Produkt in Händen hält, dann lässt uns das mit sehr viel Optimismus in die Zukunft blicken.“

Auch die TT-Chefredakteure Luis Vahrner und Mario Zenhäusern haben Grund zur Freude: „Insgesamt ist die Marke TT mit ihren Print- und Onlinekanälen in Tirol so präsent wie noch nie zuvor. Wir sagen heute DANKE an unsere 313.000 täglichen Leserinnen und Leser und arbeiten weiter hart daran, Ihre Nachrichtenmarke Nr.1 zu bleiben.“

Quelle: Media-Analyse 2017/2018, Erhebungszeitraum Juli 2017 bis Juni 2018, Reichweite in Leser pro Ausgabe, max. Schwankungsbreite +/- 12,1 %, Die ausgewiesenen Reichweiten liegen mit 95 % Wahrscheinlichkeit in der angegebenen Schwankungsbreite, können aber mit 5 % Wahrscheinlichkeit auch außerhalb liegen.