ORF-Journalistin Eva Twaroch unerwartet verstorben

Wien – Der ORF trauert um Eva Twaroch. Die Paris-Korrespondentin des Senders starb am Sonntag unerwartet im Alter von 55 Jahren in Paris, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Twaroch war ab 1991 Leiterin des Pariser ORF-Büros. Noch am 28. Dezember hatte sie für die „Zeit im Bild“ berichtet.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz zeigte sich „zutiefst betroffen vom völlig überraschenden Ableben“ der Journalistin. Er würdigte Twaroch als „herausragende Journalistin, die durch viele Jahre unser Publikum über die Geschehnisse in Frankreich informiert hat. Eva Twaroch berichtete immer aktuell mit allergrößtem Einsatz von den Brennpunkten des Geschehens und hat mit größter Kompetenz die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen analysiert und verständlich gemacht“, so Wrabetz.

„Große Persönlichkeit“

Mit Twaroch verliere der ORF „eine große Persönlichkeit, die das Korrespondentennetz maßgeblich geprägt hat“. „Als Redakteurssprecherin der ORF-Korrespondenten hat sie sich durch viele Jahre auch für die Entwicklung der anderen Büros und die Interessen der Korrespondenten eingesetzt. In dieser schweren Stunde gilt das Mitgefühl der ganzen Familie.“

Eva Twaroch wurde 1963 in Wien geboren. 1982 begann sie als freie Mitarbeiterin des ORF. Sie war sowohl für die französische Redaktion von „Radio Österreich International“ als auch für die Kulturredaktion und die Fernseh-Außenpolitik journalistisch tätig. Parallel dazu arbeitete Twaroch auch als Journalistin für französische Medien.

Ab 1991 war sie ORF-Korrespondentin und Leiterin des Pariser ORF Büros. 1999 wurde ihr vom damaligen französischen Europaminister Pierre Moscovici der von Frankreich und Österreich gemeinsam vergebene Joseph-Roth-Journalistenpreis verliehen. Im Februar 2007 erhielt Eva Twaroch das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich. (TT.com)