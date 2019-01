Digitalradio: Österreichweiter Sendebetrieb startet ab Ende Mai

Wien – Der bundesweite Sendebetrieb für Digitalradio (DAB+) startet am 28. Mai 2019. Das teilte der Verband Digitalradio Österreich am Dienstag mit. In der ersten Phase werden wesentliche Ballungsräume und Verkehrsrouten in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und Oberösterreich erschlossen. Bis 22. September 2020 soll die technische Reichweite 83 Prozent betragen.

Die ORS comm hatte im Vorjahr den Zuschlag für den Betrieb der Multiplex-Plattform erhalten. Innerhalb der nächsten drei Jahre sollen zunächst die Landeshauptstädte und wichtige Verkehrswege versorgt werden, hieß es am Dienstag. Wien, Graz, Linz und die Semmering-Region machen den Anfang, Phase eins bringe damit rund 60 Prozent technische Reichweite. Bregenz, Innsbruck, Salzburg und St. Pölten folgen am 31. März 2020, am 22. September 2020 schließlich Kärnten sowie ein Ausbau im Burgenland und in der Steiermark.

Mehr Platz als klassisches UKW-Band

Den Hörern verspricht man eine größere Sendervielfalt, da die digitale Plattform mehr Frequenz-Platz bietet als das klassische UWK-Band. Mit Klassik Radio, Radio Energy und Radio 88.6 sind drei Sender dabei, die bereits jetzt lokal analog-terrestrisch zu hören sind. National neu kommen aber Rock Antenne, Radio Maxima, Technikum ONE, Arabella Plus, Radio Maria und ERF Plus. Weitere Angebote sollen folgen. Der bundesweiten analog-terrestrischen Sender von ORF und Kronehit sind nicht an Bord.

Für den Empfang des digitalen Signals sind entsprechende Radiogeräte nötig. Der Handel sei dafür gerüstet, versicherte der Verband am Dienstag. Erfreut zeigte er sich auch über eine Initiative des EU-Parlaments für verpflichtende DAB-Geräte in Neuwagen. (APA)