Nicht nur Kulturfreunde kommen mit dem tirolweiten Festival „Die sieben Leben des Maximilian" demnächst auf ihre Rechnung. Der Tod des „letzten Ritters" (1519) beschäftigt 500 Jahre danach auch die Kreativ-Wirtschaft, App-Programmierer und Historiker. Im Auftrag der Tirol-Werbung entsteht derzeit eine kulturtouristische App, mit der Maximilian I. und die Zeit, in der er lebte, auf kompakte Weise dargestellt wird. Fotos und kleine Videos werden ebenso eingebaut wie Links zu zehn Tiroler Gemeinden, darunter Landeck, Imst und Reutte. Der Nutzer kann sich damit kompakte Information holen — zu den Spuren, die der Kaiser im Bezirk hinterlassen hat, zu kulturellen Veranstaltungen, zu den Sehenswürdigkeiten und vieles mehr. In Landeck ist die App kürzlich im Beisein von lokalen Partnern wie Leistungsgemeinschaft, Stadtgemeinde, TVB und Bezirksmuseumsverein vorgestellt worden. Die digitale Serviceinformation zu „Max500" soll am 13. Juni freigeschaltet werden. Sie soll auch noch nach dem Maximilianjahr genutzt werden können. „Die Wartung ist problemlos", hob Manuel Lampe von der Agentur „fundus" hervor. In Landeck ist geplant, die App mit Plakaten zu bewerben. Damit sollen u.a. auch Radtouristen erreicht werden, die durch die Stadt strampeln. Die Radler sollen „mehr sehen und erleben als nur die Malser Straße", hoffen die lokalen Partner. Das Projekt mit Kosten von 360.000 Euro wird von der Euregio und vom Land gefördert. (hwe)