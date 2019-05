Brenner-Archiv erforscht Fenster zur Vergangenheit

Von Gerlinde Tamerl

Innsbruck – Die vom Land Tirol herausgegebene Kulturzeitschrift das Fenster erschien von 1967 bis 2000. Über 30 Jahre lang wurde die Zeitschrift von dem 2015 verstorbenen Volkskundler und Südtirol-Aktivisten Wolfgang Pfaundler gestaltet. Vor zwei Jahren übergab seine Lebenspartnerin Herlinde Menardi dem Brenner-Archiv dieses Redaktionsarchiv.

Die TT durfte kürzlich die beiden Mitarbeiterinnen des Brenner-Archivs Christine Riccabona und Ursula Schneider bei ihrer Arbeit begleiten. Gleich beim Öffnen des ersten Kartons fallen Ricca­bona Fotos von Radierungen des kürzlich verstorbenen Künstlers Markus Vallazza in die Hände, und man ahnt schon, dass sich in den insgesamt 60 Kartons noch weitere Schätze verbergen, zum Beispiel Korrespondenzen von heut­e bekannten Schriftstellern wie Alois Hotschnig, Norbert Gstrein oder Barbara Hundegger, aber auch Manuskripte, Druckfahnen und weitere Fotos. Riccabona sagt: „Wolfgang Pfaundler hat Kunstschaffende sehr gefördert und damals unbekannten Autorinnen und Autoren die Möglichkeit geboten, ihre Texte zu veröffentlichen.“

Ein kleiner Teil dieses Redaktionsarchivs kann derzeit in einer Vitrinenausstellung im Brenner-Archiv besichtigt werden. Dabei muss man hin und wieder auch schmunzeln, vor allem wenn Pfaundle­r die Schriftstellerin Barbara Hundeg­ger in einem Brief mit der damals üblichen Anrede „Fräulein“ anspricht.

In den 70 erschienenen Ausgaben finden sich Artikel zu allen Sparten der Kunst, beim Durchblättern stößt man auf viele bekannte Namen. So schrieb etwa der vor Kurzem verstorbene Volkskundler Hans Haid in der Ausgabe 58 über den Ötztaler Dialekt. Neben literarischen Texten wurden auch zahlreiche Gedichte abgedruckt. Ursula Schneider sagt über das Forschungsprojekt: „Das Redaktionsarchiv wird wissenschaftlich aufgearbeitet, um dadurch eine weiterführende Forschung zu ermöglichen. Wir werden auch eine Datenbank mit wichtigen Hinweisen erstellen.“

Michael Klein, Gründer des Innsbrucker Zeitungsarchivs und ausgezeichneter Kenner der Kulturzeitschrift, hat außerdem in den Mitteilungen aus dem Brenner-Archiv einen sehr lesenswerten Beitrag über die Entstehungsgeschichte der Zeitschrift verfasst.

Auf das Fenster folgte im Jahr 2002 übrigens das mehrfach ausgezeichnete Kulturmagazin Quart Heft für Kultur Tirol (Haymon), das von Heidi Hackl und Andreas Schett herausgegeben wird und zweimal jährlich erscheint.