Magische Momente wie damals im Treibhaus

Von Markus Schramek

Innsbruck – Es war einer jener Konzertmomente, die man sich gedanklich einrahmt. Anfang November 2016, kurz nach Leonard Cohens Tod, gastierte Rebekka Bakken im Innsbrucker Treibhaus. Eine spontane Hommage an den famosen Sänger-Dichter ließ nicht lange auf sich warten. Jazzpopsängerin Bakken stimmte Cohens „Hallelujah!“ an – und das Publikum verwandelte sich in einen Chor: respektvoll, melancholisch, traurig und wunderschön.

Diese Attribute behalten bis herauf in die Gegenwart ihre Gültigkeit. Sie beschreiben gut, wie Frau Bakkens neuer Longplayer „Things You Leave Behind“ herüberkommt. Es ist eine Platte perfekt für viele Lebenslagen: gewonnene Liebe, verlorene Liebe, vergeblich versuchte Liebe. Um diese Themen dreht sich die Welt, nicht nur musikalisch; seien wir doch ehrlich.

Bakkens Stimme gibt sich geheimnisvoll, rauchig und verführerisch, doch das Fragile, Sensible lässt sich trotz starker Ansagen nie verbergen. Die Sängerin kokettiert mit dem wilden Leben einer Salonlöwin. Sie bestellt Drinks vorzugsweise mit Alkohol, denn Männer, die biologisch gezogenen grünen Tee schlürfen, sind nicht das ihre, wie sie im Titelsong „Things You Leave Behind“ klarstellt. Klanglich kommt sie da phasenweise in die Nähe von Janis Joplin. Für solche Vorbilder muss sich auch wahrlich niemand schämen. Selbiges gilt auch für den Track „Shelter“: ein feucht-fröhlicher Barsong auf hohem Niveau. Tom Waits hätte seine Freude damit. Bittersüß hingegen der Song „True North“, eine Schmachtperle in Balladenform über die Unmöglichkeit einer Beziehung.

Bakken musste auch schon viel Kritikerhäme einstecken. Zu geschmäcklerisch sei ihr Schaffen, zu wenig elitär. Doch am musikalischen Potenzial der 48-jährigen Norwegerin sollte niemand (ver-)zweifeln. Das erkennt man am besten im Wege eines Vergleichs – unter Zuhilfenahme einer Coverversion.

Auf der neuen Scheibe singt Bakken Cyndi Laupers „Time After Time“. „Hände weg!“, würde man instinktiv jeder Nachsängerin raten. Das Original wurde allzu oft kopiert und nicht annähernd erreicht. Doch Bakken kann das. Sie macht aus Laupers Megahit ein eigenständiges Stück, eine zarte Hymne, einfühlsam begleitet am Klavier. Zum sofortigen Wiederhören.

Jazziger Pop. Rebekka Bakken „Things You Leave Behind“. CD (OKeh/Sony Music).