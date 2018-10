Mayrhofen ist im „Award-Fieber“

Von Hubert Trenkwalder

Mayrhofen — Nächste Woche schaut die heimische Musikerbranche gespannt nach Mayrhofen. Viele große Namen der Partymacher-Szene haben sich angesagt, und unter den Nominierten befinden sich prominent­e Interpreten genauso wie junge Newcomer.

Somit sind wir eigentlich schon bei dem, was die Top-of-the-Mountains-Award-Verleihung zu etwas Besonderem macht. Am Beginn der Award-Show betreten alle Künstler gemeinsam die Bühne und singen ihren Song „Wir sind eine große Familie", und der Funke springt sofort auf das Publikum über.

Fast 40 Partymacher sind im Brückenstadl in Mayrhofen live zu erleben. So zum Beispiel auch die erstmals nominierten „Schürzenjäger". - TOTM

Party und Spannung sind also angesagt, wenn am kommenden Donnerstag, den 11. Oktober, ab 19.30 Uhr die 20 Top-of-the-Mountains Music-Awards 2019 im kultigen Brückenstadl in Mayrhofen verliehen werden.

An die 40 Top-Acts aus der Partyszene treten an diesem Abend live auf, hinter und vor der Bühne wird genetzwerkt, gefeiert und gelacht, und still und leise hofft natürlich jeder Nominierte, dass er mit einem der Awards nach Hause geht.

Party-Königin Antonia aus Tirol und ihr Schweize­r Kollege Charly Bussmann führen durch den Abend.

Antonia aus Tirol moderiert die Award-Gala. - TOTM

Und das Line-up kann sich wieder sehen lassen. Als heimische Superstars geben sich die Schürzenjäger die Ehre, Austropop-Legende Waterloo, absolute Partyprofis wie die Rabaue aus Köln, die Partyvögel oder die Remmi-Demmi-Boys, Rita & Andreas — die Stimme­n aus dem Zillertal, die Tiroler Bands Wildbach und Trenkwalder als Vertreter der Partyrockszene, Lara Bianca Fuchs, der heimische Partyprofi DJ Mox, Mario K. und viele mehr.

Auch die Hollerstauden, das Salzburger Mädl-Trio, das im vergangenen Jahr mit einem Award nach Hause ging, ist wieder mit dabei, und der Almklausi, eine Ballermann-Größe, der mit „Mama Lauda" gerade einen Riesenhit landete.

„Mama Lauda“-Hit-Interpret Almklausi. - Rod Meier

Der Mann hinter den Awards und einer der Top-of-the-Mountains-Ideenträger Helmut Rinnhofer freut sich schon unbändig auf diesen Abend: „Es ist so schön zu sehen, dass die Award-Shows sich großer Beliebtheit erfreuen. Wer es am Donnerstag zum ersten Mal erlebt, wird überrascht sein, was für eine unglaublich familiäre und freundschaftliche Stimmung hier herrscht — eine große Familie eben."

Ohne ein starkes Team wäre das natürlich nicht möglich. „Antonia und Peter Schutti stehen seit so vielen Jahren hinter uns, nicht zu vergessen unsere treue Sponsorenfamily. Da kann man sich nur bedanken!"

Übrigens: Der Eintritt an diesem Abend ist frei. Also steht einer riesigen Zillertaler Award-Party absolut gar nichts mehr im Wege.