Was die Herren Söhne weiterbrachten

Innsbruck, Hall – „Mich deucht, die Musik muss vornehmlich das Herz rühren“, sagt Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788). Das Konzertpublikum bezieht sich gerade heute darauf, um sein­e Ignoranz gegenüber den engen Zusammenhängen zwischen künstlerischen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu legitimieren.

Zwei Konzerte in Innsbruck und Hall waren, einander vertiefend, mit demselben spannenden Thema befasst: dem musikalischen Weg vom Barock in die Klassik. Wobei das zeitlich großzügig vom Hochbarock bis ins 19. Jahrhundert zu bemessen ist. Festgemacht wurde das Thema von zwei vorzüglichen, differierenden Ensembles. Zunächst führte der singuläre Alfredo Bernardini, wie immer an der Barockoboe, sein Concerto Stella Matutina in lebhaft gespannter, transparenter Rhetorik durch Kompositionen von Johann Sebastian Bach, und hatte im c-Moll-Konzert für Oboe und Violine in David Drabek einen ungemein alerten Partner. Die Orchester­suite BWV 1066 zeichnet­e sich aus durch Tanzsätze, deren Tempi das Schreiten, Wechseln, Abfedern und die Galanterie der Tänzer jener Zeit visualisierten.

Womit das Stichwort zum ersten Stilwandel gefallen ist. Im zweiten Konzertteil wurden die Bach-Söhne Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich, Wilhelm Friedemann und Johann Christian präsentiert, die den neuen galanten und neuen empfindsamen Stil vertraten, Nuancen des Selbstbewusstsein eines erwachenden Bürgertums. Friedemann war der Exzentriker. Johannes Hämmerle bewies hier Qualität als Solist am Cembalo und Drabek in der Ensembleführung.

In Hall war erstmals Maud­e Gratton, Spezialistin für Tasteninstrumente, mit ihrem Ensemble Il Convito und einem auf Carl Philipp Emanuel Bach konzentrierten Programm zu hören. Das Orchester ist hier mit Bläsern bereits größer besetzt, spielt, dunkel getönt, mit Verve und Leidenschaft. Sinfonien, ein Konzert, in dem Cembalo und Hammerklavier die Konkurrenzpositionen Alt-Neu vertreten und eine groß besetzte Sonatina ließen die nachhaltige Originalität des Komponisten erkennen. In einer „Freien Fantasie“ ließ Maude Gratton am Hammerklavier ihrer Fantasie sehr freien Lauf. (u.st.)