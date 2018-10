Klassische Musik, die vom Hocker reißt

Innsbruck – Die Pause kommt gerade recht: zum Luftholen oder um sich ein Beruhigungsgläschen zu genehmigen. Denn das Streichquartett Nr. 1 von Leos Janacek, Leo Tolstois Novelle „Die Kreutzersonate“ verarbeitend, hat Wirkung gezeigt: düster, unheilvoll, dicht, dramatisch.

Das Signum Quartett aus deutschen Landen, zu Gast beim Kammerkonzert Mittwochabend in Innsbruck, hat sich eindrücklich an Janaceks Komposition abgearbeitet. Mit voller Hingabe und Ganzkörpereinsatz – bisweilen reißt es Bratschist Xandi van Dijk geradezu vom Hocker – wurde die Tragödie einer vom Ehemann geknechteten Frau in klassische Musik verwandelt, körperlich spürbar.

Deutlich weniger schwer­e Kost umfasst das restliche Programm dieses großartigen Konzertabends im kleineren Rahmen des Konservatoriumssaals. Bei Joseph Haydns Streichquartett in A-Dur op. 20 erfreut das perfekt getimte Vierer-Ensemble mit großer Leichtigkeit und Spielfreude. Gedanken an eine fröhliche Landpartie kommen auf.

Die zweite Hälfte des Programms ist Ludwig van Beethovens Streichquartett in B-Dur op. 130 gewidmet, gekrönt vom fantastischen sechsten Satz, der Großen Fuge in B-Dur (op. 133). Beethovens Zeitgenossen hatten mit dieser Fuge ihre liebe Not, doch für unsere Ohren klingt dieses Opus anregend: sehr modern und improvisiert. Beethoven war seiner Zeit offenbar meilenweit voraus.

Mit Franz Schuberts „Du bist die Ruh’“ als Zugabe und Beruhigungspille verabschiedet sich das Signum Quartett. Es war ein besonderer Abend mit famosen Musikern. Ein Abend, der niemanden kaltgelassen hat. (mark)