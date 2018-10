Ein Plädoyer für das Zarte im Intensiven

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Es war eines dieser besonderen Konzerte, nach dem man den Raum anders verlässt, als man in betreten hatte. Auf seine eigene Weise schaffte das Schmieds Puls, die am Freitagabend im Turm des Treibhauses in Innsbruck gastierten: bestuhlt, auch auf der Bühne aufs Wesentliche reduziert. Und trotzdem nie zu wenig, was Frontfrau Mira Lu Kovacs, Walter Singer am Kontrabass und Christian Grobauer an den Drums da live rauslassen. Das erste Mal hatten sie das in Tirol noch „vor zehn Leuten in der Bäckerei“ probiert, erzählt Kovacs. Heute füllt das Trio längst die größeren Räume – für die ganz großen Hallen ist die Band nicht gemacht. Muss sie auch nicht. Obwohl das neue Album, das das Akustikgespann auch in Innsbruck im Gepäck hatte, schon ordentlich Wirbel macht. Die Scheibe „Manic Acid Love“ eröffnet auch das Konzert: Das radiotaugliche „Run“ groovt die Zuhörer in den Abend. Starker Kontrast dazu das düstere „Exhausted“, und bei „The Walk“ hört man Kovacs einfach beim Gehen und Schauen zu.

So wühlt sich die Band durch ihre inzwischen drei Alben, abwechslungsreich deshalb, weil Mira Lu Kovacs einen nie sicher fühlen lässt: Gerade, wenn man meint, man hätte eine Akkordabfolge verstanden, hängt Kovacs noch einen Takt dazu, wechselt den Modus, überrascht mit Unerwartetem.

Besonders in den neuen Nummern fällt auch der Wechsel der Lautstärke ins Gewicht. Allen voran bei zentralen Nummern wie etwa „Superior“ (Fuck You), wo es nicht rein darum geht, laut zu sein, sondern intensiv. Kovacs beschreibt das Gefühl nach dem Song mit einem simplen „Jetzt bin ich angekommen“. Die 30-Jährige haut raus, was eben gesagt werden muss – dafür wechselt Kovacs E-Gitarre abrupt in den Overdrive, und auch die Drums dürfen zeigen, was sie können.

Kovacs Stimme wirkt dabei aber nie überdreht, bleibt auch laut immer zart. Magie kommt in diesen intensiven Passagen herüber, der besondere Zauber liegt aber in den Momenten dazwischen, wenn die Stimme der Frontfrau alleine, nie eine Leere fürchtend, durch den Raum strömt: „You can go now“ von 2016 transportiert als idealer Abschluss des Abends dieses Gefühl mit.

Spätestens mit „You Will Always Have a Piece of my Heart“, das zur Zugabe-Mitsingnummer avanciert, hat das Trio das eher passive Publikum auf seine Seite gezogen. Vergleichsmomente dieser Art von Konzert, besonders auf nationaler Ebene, sind schwer zu finden. Schmieds Puls sind auch mit ihrem dritten Album, oder gerade deswegen, ein besonderes Erlebnis.