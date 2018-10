„Innsbruck soll wieder aufhorchen“

Von Hubert Trenkwalder

Innsbruck – In einigen Tagen ist es wieder so weit. Die Innsbrucker Innenstadt wird dann wieder auf tirolerisch-authentische Art beschallt von Hunderten jungen Mädchen und Burschen, die im Rahmen des Alpenländischen Volksmusikwettbewerbes 2018 die Tiroler Landeshauptstadt bevölkern,

Alle zwei Jahre treffen sich junge Musikanten und Sänger aus Österreich, Bayern, Südtirol und der Ostschweiz, um beim größten Wettbewerb rund um die traditionelle Volksmusik ihr Können zu präsentieren.

So ist der Alpenländische Volksmusikwettbewerb/Herma-Haselsteiner-­Preis mittlerweile ein Fixpunkt der Volksmusikszene im Alpenraum geworden und erfreut sich ungebrochener Beliebtheit.

Im umfangreichen Rahmenprogramm vom Musikantentreffen bis zum Volkstanzabend – in diesem Jahr mit den Tiroler Tanzmusikanten und der Rotofenmusi – wird Musik und Gesang in der Innenstadt geboten, außerdem gibt es eine große Noten-, Trachten- und Instrumentenverkaufsausstellung. Feierlicher Höhepunkt wird der Volksmusikfestabend am 28. Oktober im Saal Tirol im Congress Innsbruck mit der Verleihung der begehrten Herma-­Haselsteiner-Preise sein.

Und im Rahmen des 23. Alpenländischen Volksmusikwettbewerbes wird in Innsbrucks Innenstadt ein besonderes musikalisches Schmankerl inszeniert. Unter dem Motto „Aufg’horcht in Innsbruck – Volksmusik erobert die Stadt“ treten die besten Volksmusikgruppen aus dem gesamten Alpenraum an neun ausgewählten „Platzln“ auf und präsentieren traditionelles Musik-Kulturgut.

Innsbruck wird also in eine volksmusikalische Klangwolke getaucht. Und der Obmann des Tiroler Volksmusikvereines Peter Margreiter freut sich schon sehr auf dieses Highlight: „150 Musikgruppen und über 700 aktive Musikantinnen und Musikanten haben sich angekündigt. Das wird für Teilnehmer und Gäste, für Touristen und Einheimische ein großes Fest der Volksmusik. Innsbruck soll und wird wieder aufhorchen!“

