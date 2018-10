Junges Konzertdoppel mit Delago-Uraufführung

Innsbruck – Jeunesse bedeutet auf Deutsch Jugend. Unter dem französischen Begriff hat sich in Österreich ein wahrer Konzertreigen etabliert, organisiert von 22 Geschäftsstellen im ganzen Land.

Junge Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne, möglichst viele junge Gesichter auf den Rängen: So lautet die namensgebende Grundidee. Diese funktioniert zum Teil.

Spezielle Konzerte erwecken schon bei (Klein-)Kindern Neugier auf Instrumente wie Kontrabass, Posaune oder Trompete. Bei den abendlichen Veranstaltungen macht sich die Jugend im Publikum dagegen rar. Die Tickets sind für Musikfreunde bis 26 zwar günstig (acht Euro). „Der Altersschnitt ist trotzdem viel höher“, sagt Eva Steinbacher, die Leiterin der Jeunesse-Außenstelle in Innsbruck.

Auf der Bühne immerhin dominiert unbestritten der aufstrebende Nachwuchs. Eine Kostprobe davon wird am kommenden Wochenende gleich zweimal geboten. Das Tiroler Landesjugendorchester bringt das „Young Classics Project“ zur Aufführung – am 3. November im Festspielhaus Erl (20 Uhr) und am 4. November im Haus der Musik in Innsbruck (17 Uhr).

Vito Cristofaro, Erster Kapellmeister am Oldenburgischen Staatstheater, hat für das Konzertdoppel mit dem Nachwuchsorchester ein Programm für viele Vorlieben einstudiert: von Ravels Boléro über Bernsteins Divertimento bis hin zu modernen Klängen aus der kompositorischen Feder von Manu Delago.

„Rising Between The Trains“ heißt das Stück des in London lebenden Tiroler Musikers, das in seiner Heimat uraufgeführt wird. Delago wird am Sonntag in Innsbruck auch persönlich unter den Zuhörern erwartet. Mit 34 zählt auch er noch lange nicht zum alten Eisen. (mark)