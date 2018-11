Das Tiroler Echo feiert seinen 40er

Von Hubert Trenkwalder

Thaur – Am kommenden Wochenende geht es in Thaur hoch her, denn da feiern die musikalischen Botschafter der Gemeinde schon ihr 40-Jahr-Jubiläum.

Am Samstag, den 10. November, geht nämlich der Jubiläumsabend des Orig. Tiroler Echos über die Bühne und am Sonntag, den 11. November, folgt dann noch ein Frühschoppen, bei dem der Sozialverein Thaur sein 10-Jahr-Jubiläum feiert. „Es ist unfassbar, wie schnell die Zeit vergangen ist“, schwelgt Bandleader Luis Plattner in Erinnerungen. „Ich kann mich noch so genau an unsere ersten Gehversuche erinnern. Wenn uns bei unseren Auftritten das Repertoire ausgegangen ist, haben wir einfach drauflosgespielt und waren überrascht, wie gut diese Stückln angekommen sind.“

1978 gründete Luis Plattner das Orig. Tiroler Echo. Seit der Gründung mit von der Partie ist Gitarrist Gerhard Kometer, und schon 22 Jahre Helmut Mühringer am Bariton. Auch schon seit einigen Jahren verstärken Herbert Runggatscher am E-Bass, Mike Sala am Akkordeon und Marcel Fröch auf der Trompete das Tiroler Echo.

Legendär ist der Sound mit Steirischer Harmonika, Akkordeon und Doppelbass, ihre Evergreens „Sterne am Himmel“ und „Maria Magdalena“ erklingen heute noch in nahezu jedem Festzelt. Und das Orig. Tiroler Echo wurde im Laufe der Zeit mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet.

Auftritte im Musikantenstadl bei Karl Moik und anderen TV-Sendungen waren eine tolle Abwechslung zu den zahlreichen Auftritten bei Zeltfesten, Bällen, Hochzeiten und verschiedenen Konzertveranstaltungen.

Seit 22 Jahren begleitet das Tiroler Echo Hansi Hinterseer auf seinen erfolgreichen Tourneen durch Europa, „auch ein echter Höhepunkt in unserer Karriere“, so Luis Plattner im Interview.

Am Jubiläumsabend sorgen neben dem Tiroler Echo auch die Hoameligen, die Familienmusik Runggatscher und Markus Gimbel für einen unterhaltsamen Abend, am Sonntagvormittag musizieren zu Gunsten des Sozialvereins neben dem Tiroler Echo auch noch die Grand-Prix-der-Volksmusik-Siegerinnen Sigrid & Marina sowie einmal mehr Zauber-Comedian Markus Gimbel.