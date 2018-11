Worte bewegend gesprochen und gesungen

Von Agnes Dorn

Mieming – Als Maria Thurnwalder, ihres Zeichens Kulturreferentin der Gemeinde Mieming und neuerdings auch Eventmanagerin, ihre Gäste im Gemeindesaal begrüßte, war ihr die Ehrfurcht vor den beiden Damen am Podium merklich anzusehen. Kein Wunder – hatte sie doch mit der Schauspielerin Julia Gschnitzer und der Mundartdichterin Annemarie Regensburger zwei bekannte Größen ihres jeweiligen Genres als Kulturhighlight im Oberländer Veranstaltungskalender gewinnen können. Mit an Bord auch die beiden Musiker Dieter Oberkofler und Werner Klinger, die vertonte Texte von Regensburger in stimmungsvoller Weise zum Ausdruck brachten.

Die Imsterin Annemarie Regensburger ist bekannt dafür, dass sie mit ihrer oft sehr kritischen Meinung nicht hinterm Berg hält. Mit spitzer Zunge prangert sie dabei jene Missstände an, die ansonsten allzu gerne unter den Teppich gekehrt werden. „Auch heute noch funktioniert das System Kinder-Küche-Kirche“, ist so einer ihrer auf den Punkt gebrachten gesellschaftskritischen Beiträge, die vom Theaterkollektiv „HoangART“ aufgeführt wurden.

Die Schauspieler der mehrköpfigen Gruppe und ehemaligen Schüler von Julia Gschnitzer haben sich gerade jener Texte von Regensburger angenommen, die sich in ihrer punktgenauen Gesellschaftskritik gut dazu eignen, aufgeführt zu werden. Dass der Feminismus und dessen innewohnende Gesellschaftskritik auch abseits großer Kulturmetropolen in einer kleinen Stadt wie Imst auf ein solches Sprachrohr wie Regensburger verweisen können, ist bemerkenswert. Vielleicht sind es auch gerade die Bodenständigkeit der Oberländerin, ihre Verbundenheit mit der bäuerlichen Lebenswelt und ihre Liebe zum einfachen Leben, die ihren Worten zumindest ein wenig an Schärfe nehmen.

Auch ihr Witz, den sie sich über die Jahre hinweg nicht nur bewahrt, sondern auch verfeinert hat, trägt dazu bei, dass Lesungen mit ihren Texten zu einem Genuss für die Zuhörer werden. Wenn die Worte obendrein von einer großartigen Schauspielerin wie Julia Gschnitzer oder so sanften Barden wie Dieter Oberkofler vorgetragen werden, tritt die Bitternis der Regensburger-Texte hinter die Lebensfreude deutlich zurück.

Dem Publikum, das am Ende lange anhaltenden Applaus spendete, hatte die Lesung sichtlich gefallen. „Auf der einen Seite möchte ich Begegnungen zwischen den Menschen auf Augenhöhe mit den Künstlern ermöglichen. Auf der anderen qualitätsvolle Kulturveranstaltungen ausrichten“, sieht Maria Thurnwalder das Ziel der bisher zweiten Veranstaltung ihrer heuer gegründeten Eventmanagementagentur „Mariva“ erreicht.