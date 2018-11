Festival holte den Wüstenrock in die Alpen

Von Luca Gasser

Innsbruck – Ganze neun Bands wühlten sich am Donnerstag und Freitag mit Wüsten- und Stoner Rock durch den Innsbrucker Untergrund. „Mother’s Cake“ wurde als Tiroler Delegation beim Heavy Psych Sounds Festival am internationalen Rockgipfel gefeiert, ein Heimspiel.

Der Sänger Yves Krismer war außergewöhnlich gut gelaunt, riss Witze und tänzelte über die Bühne. Ein technisches Problem überbeatboxte er einfach. „Mother’s Cake“ spielten fast ausschließlich Lieder von ihrem Debut „Creation’s Finest“. Am Donnerstag spielten die „Necromancers“, „Tons“ und „Belzebong“ in der p.m.k. Alle drei sind dem Genre Doom zuzuordnen, den eine langsame Schwere kennzeichnet. Da zog sich ein Riff schon mal über mehrere Minuten hin. Da bleibt dann nur noch Kopfnicken und Trance. Tänzer liefen hier ins Leere, das änderte sich aber am nächsten Tag.

Der Freitag im Hafen war musikalisch weit diverser. „Dead Meadow“ war für eine Psych Band relativ melodisch. Die Drei holzten nicht blind auf ihre Instrumente ein, sondern ließen Raum für ihre Kollegen, oder machten eine Pause, um einen Schluck aus der Whiskeyflasche zu nehmen. Ihre bluesigen Nummern kamen trotzdem mit Wucht.

Zuletzt spielte Brant Bjork einige neue Lieder wie „Mankind Woman“ und „Chocolatize“, die mit mehr Pepp und Innovation klangen. Das Wüstenrockurgestein Sean Wheeler ging auf der Bühne um, schrie und wickelte sich seinen Gürtel um den Hals. Der Mann war außer Rand und Band.

Das Heavy Psych Sounds Fest holte den Wüstenrock in die Alpen, in sonst doch so rocklosen Zeiten. Gerne wieder.