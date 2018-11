John Tilbury in Hall: Die Suggestion der Stille und des Klangs

Ohne ihn wäre unsere Kenntnis der zeitgenössischen Musik, speziell der Klaviermusik, ärmer. Durch seinen Einfluss auf Künstler wahrscheinlich auch deren Werkverzeichnis. Der Brite John Tilbury ist eine wichtige Kraft in der Neuen Musik, als Pianist, Improvisationsmusiker, Ensemblegründer, Kurator, Anreger, Vortragender. Ein zurückgenommener Charismatiker, in seinen versunkensten Momenten am Klavier von ungeheurer Präsenz. Er lehrt die Suggestion des Klanges, das soziale Netz der Musik — und die Stille.

Am Donnerstag, den 22. November, kommt es im Haller Kurhaus im Rahmen der Galerie-St.-Barbara-Reihe musik+ zur Begegnung mit John Tilbury, mit dabei die Flötistin Carla Rees und der Schlagzeuger Simon Allen. Auf dem Programm steht Morton Feldmans „Crippled Symmetry" (1983). Am Vorabend spricht Tilbury im Salon über Morton Feldman, Cornelius Cardew und Zeitgenossen.

John Cage, Cornelius Cardew, Morton Feldman, Michael Parsons, Terry Riley, Christian Wolff, Dave Smith, Howard Skempton sind zentrale Namen des Umfelds, in dem sich Tilbury bewegte und bewegt. Komponisten, deren Werk er prägend am Klavier lebendig hält. Tilbury ist Jahrgang 1936. Er war Mitglied des Scratchorchestra und ist es noch im Improvisationsensemble AMM.

Einige der Genannten waren persönlich bei der Galerie St. Barbara, ebenso die beiden Ensembles. Seit 1971 (!) gab Tilbury zwei Dutzend Konzerte in Hall, war außer als Pianist als Gesprächspartner, in Symposien, mit Künstlern wie dem Pianisten Markus Hinterhäuser, in Projekten mit Laien und eben immer als singulärer Musikvermittler zu erleben. Da waren künstlerische Intensität und, um bei Cardew zu bleiben, „Das Große Lernen" sicher, vorwiegend in Tilburys schönster Form, Klang und Stille. (u.st.)