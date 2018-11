Wochenende gehört ganz dem Jazz

Ganz im Zeichen des Jazz steht das Veranstaltungszentrum morgen und übermorgen beim 11. „Weekend for Jazz". Das Publikum erwartet auch diesmal eine bunte Mischung an Interpreten. Am Freitagabend um 20 Uhr gastieren Masako Sakai und Tom Hauser auf der Bühne im Tauernsaal. Die Japanerin, die im zarten Alter von fünf Jahren erstmals Klavierunterricht erhielt, hat sich zu einer fixen Größe der Pianistenszene emporgespielt. Bassist Hauser ist Musikproduzent von Pop- und Jazz-CDs und spielte mit seiner Band Rückenwind auf vielen Tourneen, Festivals sowie Radio- und TV-Produktionen.

Um circa 21.30 Uhr tritt Saltbrennt auf. Die Oberländer Band, die den frühen Blues und Folk auf ihre Weise interpretiert, kann bereits auf einige große Auftritte wie zum Beispiel beim Tschirgart-Jazzfestival oder auch beim New-Orleans-Festival in Innsbruck zurückblicken.

Am Samstag um 20 Uhr wird WaKo — The Band den Heimvorteil des Publikums nützen. Die 2010 vom Reuttener Walter Kofelenz gegründete Band begeisterte bislang mit Arrangements von AC/DC bis Led Zeppelin und wird zudem Funk, Blues und Rockjazz zum Besten geben. Karten (19 Euro, Kombiticket 30 Euro) gibt's bei der Gemeinde, der Trafik Bein­stingl und der Trafik am Isserplatz sowie an der Abendkassa. (TT)