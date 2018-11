Kaiserjäger laden zur Neustart-Gala

Von Hubert Trenkwalder

Innsbruck – „Jetzt gilt’s!“ Das ist Dr. Wolfram Rosenberger und seinen Musikanten bewusst. Und die positive Anspannung ist auch spürbar bei der Orig. Tiroler Kaiser­jägermusik, die am 8. Dezember zu ihrem traditionellen Galakonzert in den Inns­brucker Congress lädt.

Es waren zuletzt kein­e leichten Zeiten für die Kaiserjäger, das ist auch Obmann Ing. Heribert Waldner bewusst. Interne Querelen und finanzielle Ungereimtheiten, das alles will man endlich hinter sich lassen. Waldner: „Wir wollen den Neustart, und ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass der Orig. Tiroler Kaiserjägermusik eine großartige Zukunft bevorsteht, die wir jetzt miteinander gestalten können.“

In dieses Horn stößt auch der Musikalische Leiter: „Wir haben intensiv geprobt, die Stimmung unter den Musikanten ist großartig“, berichtet Dr. Rosenberger, derzeit „noch“ als Gastdirigent, voller Vorfreude.

Er selbst als mittlerweil­e langjähriger Direktor der Städtischen Musik­schule in Innsbruck kann sich eine Zukunft als Kapellmeister der Kaiserjäger durchaus vorstellen. „Entschieden wird dies allerdings im Rahmen unserer Vollversammlung im Jänner des kommenden Jahres“, meint Rosenberger, der jetzt erst einmal den Fokus voll auf das Galakonzert richtet.

Dieses selbst widmet sich „einer musikalischen Reise um die Welt“. Die Uraufführung der Ouvertüre zur Operette „Die Afrikareise“ von Franz von Suppé (Arrangement von Dr. Wolfram Rosenberger) steht auf dem Programm, ebenso ein neuarrangierter Kaiserjägermarsch von Wilhelm Wacek (Kapellmeister der Hoch- und Deutschmeister bis 1918) sowie die „Rhapsod­y in Blue“ von George Gershwin als besonderes Gustostückerl mit dem Pianisten Walter Ratzek (Professor für Blas­orchesterdirigieren am Claudio Monteverdi Konservatorium in Bozen, zudem als Arrangeur bekannt durch die Bearbeitung der Filmmusik zu „Das Boot“ für Blas­orchester).

Weitere Werke von Dimitri Schostakowitsch (Jazz-Suite No.2), Wilhelm Wieprecht (Triumph­marsch und Erfinder der Tuba in ihrer heutigen Form), C.M. Zieher Johann (In lauschiger Nacht), Strauss Vater und Sohn sowie einem Konzertmarsch von Hans Finatzer aus Südtirol runden diesen musikalischen Abend ab. Und noch ein Novum gibt es: Erstmals verstärken sieben Damen den traditionsreichen Klangkörper beim Galakonzert, das nicht nur in Tiroler Blasmusikkreisen mit Spannung erwartet wird, auf der Bühne.