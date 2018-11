Andreas Gabaliers umjubelter Tour-Start in Innsbruck

So auch am Donnerstag bei seinem Tour­auftakt in der ausverkauften Innsbrucker Olympiahalle. Immer wieder gelingt es dem Hitparadenstürmer aus einer Mischung aus Pop, Schlager, Rock'n'Roll seine Fans in allen Altersgruppen zu begeistern. Bisher erhielt Gabalier in Österreich 3-mal Gold und 31-mal Platin und verkaufte über zwei Millionen Tonträger.

Die Alben „Da komm' ich her", „Herzwerk" und „Home Sweet Home" sind in den Top 10 der Alben mit der erfolgreichsten Chart-Performance aller Zeiten in Österreich positioniert. Auch privat scheint Andreas Gabalier sehr glücklich zu sein: Seit 2013 ist 34-jährige Musiker mit der österreichischen Moderatorin Silvia Schneider liiert. Die Linzerin wurde 2017 für einen Romy nominiert. Der Volks-Rocker wird mit seiner Hallentour demnächst auch in Linz, Graz und Dornbirn Station machen. (TT)