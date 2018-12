„Tiroler Herzensbrecher“ laden zum großen Weihnachtskonzert

„Für einen guten Zweck zu musizieren, das ist für uns alle zwei Jahre zur Weihnachtszeit ein Herzensanliegen", erzählen die Tiroler Herzensbrecher, die mitten in den Vorbereitungen stecken. Und jetzt ist es wieder so weit: Das große Weihnachtskonzert, das Franz und Much gemeinsam mit dem Sozialsprengel Westl. Mittelgebirge veranstalten, geht am Samstag, den 8. Dezember, um 20 Uhr im Gemeindesaal Natters über die Bühne. Mit dabei: Familienmusik Rohregger, Weisenbläser aus Mutters und Natters. Eintritt: freiwillige Spenden zugunsten des Sozialsprengels! (hubs)