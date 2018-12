Beschwingtes Innehalten und Hatschen im Gatsch

Von Joachim Leitner

Kitzbühel, Innsbruck – Willi Resetarits, der im Bälde seinen 70er feiert, ist ein Freund klarer Worte. Mit Superlativen allerdings geht er gemeinhin recht sparsam um. Auf seinen langjährigen „Partner in Crime“, Ernst Molden, angesprochen, ist er sich seiner Sache allerdings ziemlich sicher. Molden, so Resetarits, sei „der beste Singer-Songwriter auf Gottes Erden“. Diese übereuphorische Einschätzung muss man nicht mittragen. Obwohl, bei genauerer Betrachtung spricht ziemlich wenig gegen ihre Richtigkeit. Wie dem auch sei, eines steht fern allen Zweifels: Molden, der inzwischen 51-Jährige, drückte als Teenager einige Jahre im Haller Franziskanergymnasium die Schulbank, ist der fraglos fleißigsten Recording- und Performing-Artist des Landes. Und der Beweis, dass Quantität nicht auf Kosten von Qualität gehen muss.

Erst vor wenigen Monaten veröffentlichte er das wunderbar luftige Jam-Session-Album „Hurra“, auf dem er im Verbund mit virtuosen Weggefährten Uramerikanisches auf Wienerisch mundgerecht aufbereitete. Davor, danach und dazwischen tourte er mit dem Blues-Virtuosen Hans Theessink und „Outlaw Songs und Gaunerliedern“ durch größere und kleinere Clubs, stand mit dem Nino aus Wien, mit Resetarits, Walther Soyka und Ursula Strauss auf der Bühne, eröffnete Festwochen und Museen, heimste reihenweise Preise (u. a. Deutscher Liederpreis 2015, Amadeus 2017 und gleich zwei Nestroy-Nominierungen für „Hafen Wien“) ein – und vergab, etwa als Juror des Alpha-Literaturpreises, bisweilen selbst welche.

Auch mit dem Frauenorchester – mit Sibylle Kefer, Marlene Lacherstorfer und Maria Petrova – tourt Molden schon seit Längerem. Und nutzt die nächtlichen (Zug-)Fahrten zwischen den Auftritten nicht zuletzt zum Songschreiben. Oder eben zum „Einwienern“ liebgewonnener Weisen aus Übersee – von Woody Guthrie zum Beispiel.

Wie das, was dabei herauskommt, klingt, kann man seit einigen Wochen auf der Platte „Dei Schwesda waand“ nachhören. Um es vorwegzunehmen: Es klingt hervorragend. Rockiger als „Hurra“, ein bisserl wie Tom Waits in seiner noch nicht so knarzig-bierseligen Phase. Also durchaus mitreißend. Auch weil Maria Petrova am Schlagzeug selbst dann noch schnurstracks vorwärtsdrängt, wenn Molden, Kefer und Lacherstorfer in schönstem Dreiklang die Vorzüge des Verharrens im Schummrigen besingen. Wobei: Wirklich verharrt wird auch auf der Text-ebene nicht. „Dei Schwesda waand“ ist durchwegs „on the road“: Die „wüüde Jogd“ beginnt am Pfaffensattel, danach geht’s wahlweise „Iwas Joch“ oder es wird „Duachn Sumpf“ gewatet und – ein Hoch auf die klangmalerische Kraft des Wienerischen – durch den „Gatsch gehatscht“. Ein Innehalten, allerdings ein durchaus beschwingtes, ist nur bei Onkel Schurl und Onkel Fredl „Aum blaun Wossa“ angedacht. Warum die „Schwesda“ im Titeltrack mit den Tränen kämpft, sei an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel: Ernst Moldens präzise beobachtete Alltagsverdichtungen sind eine Einladung zum herrlich hintersinnigen Kopfkino.

Zum Ausklang eines äußerst umtriebigen Jahres machen Ernst Molden und das Frauenorchester in den kommenden Tagen zweimal in Tirol Station: Morgen Donnerstag gastiert das Quartett im Café Praxmair in Kitzbühel. Tags darauf beehrt es – gewissermaßen als offiziell erster Pop-Act – das Innsbrucker Haus der Musik. Beginn jeweils um 20 Uhr. Noch gibt es Karten.

Rock Ernst Molden und das Frauenorchester: Dei Schwesda waand. Bader Molden Recordings (Rough Trade).