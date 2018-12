Popsängerin Cher kommt 2019 für ein Konzert nach Wien

Wien – Sie gehört zu den Fixsternen des Popbusiness: US-Sängerin Cher hat nicht nur dank ihrer Stimme von sich reden gemacht, sondern auch als Schauspielerin überzeugt. Für ihre Leistung in „Mondsüchtig“ wurde sie 1988 mit einem Oscar ausgezeichnet. Kommendes Jahr ist es aber ihre Musik, die im Fokus steht. Cher gastiert am 7. Oktober in der Wiener Stadthalle. Tickets für das Konzert gibt es ab Freitag, 14. Dezember, um 10 Uhr u.a. bei www.oeticket.com